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27 січня • оновлено в 16:45
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Стали відомі результати розтину тіла Чапліна

8.6т
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Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер внаслідок гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, її ускладнили й супутні проблеми зі здоров'ям.

Такий діагноз було встановлено за підсумками розтину тіла одіозного російського священника, повідомляється на Telegram-каналі "112".

Відомо, що Чаплін також хворів на цукровий діабет і з раннього дитинства страждав від астматичних нападів.

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"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

Telegram-канал 112

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦ Новини Росії
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Собаке,и т.д!
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0
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Чет на Новичек смахивает...
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1
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кирик вадим
кирик вадим
Это его злость и убила... Спляшем на его могилке весело, без злости )
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