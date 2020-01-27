Стали відомі результати розтину тіла Чапліна

Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер внаслідок гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, її ускладнили й супутні проблеми зі здоров'ям.

Такий діагноз було встановлено за підсумками розтину тіла одіозного російського священника, повідомляється на Telegram-каналі "112".

Відомо, що Чаплін також хворів на цукровий діабет і з раннього дитинства страждав від астматичних нападів.

Всеволод Чаплін Telegram-канал 112

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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