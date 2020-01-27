Стали відомі результати розтину тіла Чапліна

Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер внаслідок гострої ішемічної хвороби серця. Крім того, її ускладнили й супутні проблеми зі здоров'ям.
Такий діагноз було встановлено за підсумками розтину тіла одіозного російського священника, повідомляється на Telegram-каналі "112".
Відомо, що Чаплін також хворів на цукровий діабет і з раннього дитинства страждав від астматичних нападів.
Всеволод Чаплін
Telegram-канал 112
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 січня скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін сидів на лаві біля храму і йому раптово стало зле, після чого він помер.
У мережі з'явилося відео з місця смерті скандального російського священника.
Нагадаємо, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України.
Також Чаплін відзначився скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну із США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.
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