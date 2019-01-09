На интернет-ресурсе Каспаров.ру вышло традиционное ежегодное интервью, в котором я отвечаю на вопросы читателей сайта. Интервью получилось весьма объемным и здесь будут опубликованы его выборочные части:

— Зачем нужно менять власть в РФ, если такая жизнь нравится большинству населения? (Igor T.)

— Мне кажется, говорить, что это нравится большинству россиян, не совсем корректно. Потому что мы вряд ли знаем, что на самом деле думает большинство. Как и при любой диктатуре, все опросы общественного мнения в сегодняшней России нуждаются в корреляции. Поправка на генетический страх, на нежелание связываться с этой властью, да и просто желание изолировать себя от проблем остального общества. Понятно, что был период, когда большинство чувствовало себя относительно комфортабельно. Относительно комфортабельно потому, что любой комфорт — житейский, финансовый, социальный — является величиной относительной.

Представления об этом комфорте в США, в России и, скажем, в Зимбабве сильно расходятся. Очевидно, что тот бытовой комфорт, который устраивал россиян в начале XXI века, во многом проецировался еще на 90-е годы и на ситуацию, которая была в глазах большинства и объективно, и субъективно весьма нестабильной. Поэтому определенная социальная устойчивость, которую люди почувствовали в начале путинского правления, была тем фактором, который определял их поведение.

Новини Меркель и Макрон выставили себя на посмешище

Также очевидно, что пропагандистская кампания, которая последовательно велась в кремлевских медиа — раскручивание антиамериканской и антизападной истерии, подготовка к разнообразным агрессивным действиям — не прошла бесследно. Здесь не надо делать каких-то выводов о генотипе российского человека, которые очень часто встречаются в социальных медиа. Ибо при гораздо меньших технологических возможностях и за гораздо меньший срок в гитлеровской Германии сумели настроить нацию на совершение чудовищных преступлений.

Дать точную оценку настроений российского общества было бы затруднительно, но наверняка можно сказать, что большинство населения недовольно происходящим. Но насколько люди готовы менять стагнацию и постепенное ухудшение на неизвестность — пока неизвестно. Очевидно, что цифры меняются в пользу более активного протеста. Это видно и по кремлевским опросам, и на псевдовыборах, когда голосуют за любое пустое место, только не за кандидатов, указанных властью и даже самим Путиным.

Есть индикаторы того, что социальная стабильность, которая ассоциировалась с Путиным, подходит к концу. Даже такие экстраординарные меры, как зомбирующая пропаганда и крайне агрессивная внешняя политика, больше не являются сдерживающими факторами в удержании населения от мысли, что в стране что-то идет не так.

Новини Россия потерпела грандиозное поражение

— Видите ли вы через 20 лет РФ в ее нынешних границах (как единое государство) и представляете ли себе альтернативные варианты — отваливание от территории целых округов, или "ЛДНРизация" от Калининграда до Владивостока, или ваш вариант, если есть? (Fondr L.)

— Я неоднократно говорил, что сохранение России в нынешних границах в ближайшие 15-20 лет мне представляется маловероятным. Россия сегодня остается имперским образованием с очевидной неоднородностью регионов. Скажем, Северный Кавказ, и особенно Чечня, по своему укладу сильно отличаются от сибирских или северо-западных областей России. Поэтому любые перемены, которые будут приводить к позитивным, как я считаю, изменениям общественно-политического строя, которые будут вести к демократизации страны, неизбежно вызовут к жизни центробежные силы.

Распад любой империи сопровождается такими центробежными тенденциями. Поэтому можно с большой долей вероятности говорить о том, что демократическая Россия перестанет быть имперской Россией. И, соответственно, страна может потерять часть своей территории.

Но территории, чуждые ментально, меня не сильно интересуют. Проблема гораздо более серьезная связана с восточными территориями, на которые есть очевидный претендент — Китай.

Новини В Россию небезопасно ездить не только украинцам

Малонаселенные территории, богатые природными ресурсами, которые используются нынешней властью как способ обогащения; наличие мощного соседа на юге с огромным населением, с исторической перспективой, мыслящего столетиями и располагающего и финансовой, и психологической базой для освоения этих территорий. Это, мне кажется, главный вопрос — удастся ли России сохранить хотя бы административный контроль над этими территориями.

— Почему вы считаете, что то, что вы делаете, — самый эффективный бескровный путь демонтажа диктатуры?

— Эффективность бескровного демонтажа диктатуры подтверждается историей. Обычно военное сопротивление диктатуре — это обоюдное насилие. Соответственно, диктатура получает дополнительные аргументы в этом противостоянии. Понятно, что на каком-то этапе возможно жесткое противостояние, но для будущего лучше избегать кровавой развязки. Любое кровопролитие влияет на конфигурацию новой власти. Ровно потому, что насилие становится частью нового фундамента. Понятно, что не существует простых решений. Но тем не менее этого лучше избегать.

Новини Экономика России изолирована

Еще одна опасность заключается в том, что у России есть совершенно отмороженные представители властных структур, которые совершенно спокойно могут перейти красную черту. Мы, к сожалению, дошли до такого исторического момента, когда даже миллионная демонстрация в Москве не факт, что вызовет бескровную смену власти. Очень вероятно, что во власти найдутся желающие пострелять. Понятно, что кончится для них это плохо, но нам от этого лучше не будет.

От стрельбы и крови страна ничего не выиграет, а наоборот — историческая перспектива станет еще более мрачной и туманной. Поэтому лучшее, что можно сделать — иметь альтернативу. Это как раз то, чем мы занимаемся на Форуме свободной России. Это попытка предложить свое видение будущего, о том, что вообще должно происходить и какие ключевые вещи должны случиться в России, чтобы страна могла вернуться на цивилизованный путь развития.

— Ваше отношение к Алексею Навальному? Нужно ли реальной оппозиции сотрудничать с ним? (Сергей Ш.)

— Я уже неоднократно отвечал на подобные вопросы. Понятно, что работа по разоблачению российской коррупции, которую делает Навальный, очень полезна. Потому что она разрушает имидж нынешней российской власти, которая противостоит "коварному и бездуховному" Западу. Понятно, что все эти чиновники являются циничными и мерзкими бандитами, которые уворованное в России хранят на том самом "бездуховном" Западе.

Новини Взрывы домов в России продолжаются

При этом используют антизападную риторику для того, чтобы сохранять свою власть и продолжать грабить страну. Расследования Навального, как своеобразный "прожектор перестройки", показывают, что в России не осталось практически никакой организационной структуры, в которой коррупция не являлась бы доминирующим фактором.

Другое дело, что многие представления Навального о будущем России, особенно о ее внешних границах и роли в мире, сильно расходятся с моими. На данный момент выпячивать эти разногласия бессмысленно — только в свободной России разговор об этом будет иметь смысл. Что бы ни говорил Навальный сегодня, России, которая захочет стать частью цивилизованного мира, придется решить проблему Крыма немедленно. Не растягивать ее на десятилетия, а решать так, как это полагается в цивилизованном обществе, — ворованное возвращают. Также придется вернуть оккупированные территории Грузии.

Есть вещи, которые будут происходить неизбежно в процессе демонтажа путинского режима. Россия без Путина начнет быстро терять куски имперскости, что бы сегодня ни говорили какие-то политики, которым кажется, что имперская позиция поможет им в будущей демократической России бороться за голоса избирателей.

И совершенно не очевидно, что избиратель через 5-10 лет будет с пониманием относиться к тем, кто сегодня демонстрирует лояльность имперскому мышлению. России все равно придется решать все свои проблемы, исходя из международных правил, а не исходя из того, что кажется целесообразным текущим правителям, даже избранным демократическим путем.

— Осуществит ли Россия в ближайшее время аншлюс Беларуси? (Борис Г.)

— Попытка применить логический анализ сталкивается с непреодолимыми затруднениями. В случае с Беларусью присутствуют два противоречивых фактора, которые будут играть важную роль в принятии решения Кремлем. С одной стороны, аншлюс — это хорошо (с их точки зрения), потому что может сыграть роль нового идеологического наркотика, с другой стороны — это дорого. Кроме того, неочевидно, что аннексия Беларуси пройдет так же легко, как аннексия Крыма. Совершенно не очевидно, насколько жесткой будет реакция у остального мира на такие действия. Это может стать окончательным переходом на гитлеровские рельсы.

Пока, мне кажется, власть к этому не готова. Потому что никаких перспектив по изменению экономической ситуации не предвидится. Вопрос с санкциями не решается (в положительном для Путина ключе), поэтому дополнительные агрессивные меры могут только усугубить ситуацию. Однако загнанная в угол крыса может вести себя абсолютно алогично.

Поэтому здесь я предпочитаю воздержаться от каких-либо прогнозов, так как общий анализ показывает, что эта акция будет объективно невыгодна российской власти, но эмоциональная реакция может перевесить все логические доводы.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.