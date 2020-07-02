США звинуватили Росію в маніпуляціях з голосуванням щодо поправок до Конституції

Новини Росії 16:38, 2.07.2020

США стурбовані повідомленнями про спроби влади РФ маніпулювати результатами голосування щодо поправок до Конституції.

Як повідомляє AFP, прес-секретар держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що російська влада впливали на хід голосування.

"Ми турбуємося... в зв'язку з повідомленнями про примус виборців, про тиск на супротивників поправок і про обмеження проти незалежних спостерігачів на голосуванні", – зазначила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Росія обнулила терміни Путіна: підсумки голосування за поправки до Конституції

У Росії на голосуванні за обнулення Путіна влаштували "сталінський" флешмоб. Фото

Галина Третьякова й нерухомість на мільярди: навіщо головна з питань соцполітики в "Слузі" воює з профспілками

Окупанти втратили дорогу систему відеоспостереження на Донбасі: ЗСУ показали видовищний постріл

Смолій подав у відставку після публічного конфлікту із Зеленським, – ЗМІ