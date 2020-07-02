США звинуватили Росію в маніпуляціях з голосуванням щодо поправок до Конституції
США дізналися про маніпуляції результатами голосування щодо поправок до Конституції РФ.
США стурбовані повідомленнями про спроби влади РФ маніпулювати результатами голосування щодо поправок до Конституції.
Як повідомляє AFP, прес-секретар держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що російська влада впливали на хід голосування.
"Ми турбуємося... в зв'язку з повідомленнями про примус виборців, про тиск на супротивників поправок і про обмеження проти незалежних спостерігачів на голосуванні", – зазначила вона.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
За прийняття поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Таким чином росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.
Західні ЗМІ опублікували бурхливу реакцію на "обнулення" Путіна. Вони назвали результати очікуваними, а також наголосили на тому, що шокувало спостерігачів.
Лідери кількох зарубіжних країн привітали Путіна "з успішним проведенням голосування" за поправки до Конституції.