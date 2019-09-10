Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

США злили агента в оточенні Путіна? Генерал КДБ дав відповідь

3.3т Читати матеріал російською

Новий шпигунський скандал навколо агента американської розвідки Олега Смоленкова, який нібито працював в апараті президента Росії Володимира Путіна, може бути цілеспрямованим витоком із розвідки США.

Таке припущення у себе на Facebook зробив колишній генерал-майор КДБ у відставці Олексій Кондауров. За його словами, американські спецслужби не довіряють своєму президенту, який може "розбовтати цінну інформацію і поставити під удар їхнє надсекретне джерело" або ж таким чином, вони хотіли відвести підозри від більш надійного агента в оточенні Путіна.

Шпигунський скандал

Шпигунський скандал

Главред

"Шпигунський скандал із Смоленковим, який передавав американцям інформацію про втручання Росії в їх вибори, має всі ознаки цілеспрямованого витоку. Національні розвідки США не довіряють Трампу, який по дурості може поширити цінні дані і поставити під удар надсекретне джерело. Або ж таким чином вони хотіли відвести підозру від ще більш надійного агента в оточенні Путіна", – уточнив він.

Новини
Мав доступ до Путіна: розсекречені деталі роботи американського шпигуна у Кремлі

Крім цього, за його словами, цей злив переслідує ще кілька цілей.

"Дані розвідки про втручання Росії у вибори президента США грунтувалися на достовірній інформації агента, що мав доступ до чутливої інформації. Трамп, у якого вибори на носі, представлений рідкісним мудаком або того гірше. У будь-якому випадку, американським виборцям і нашим контррозвідникам саме час почати чесати ріпу", – підсумував він.

Скрин-шот

Скрин-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливим інформатором США в російському уряді, якого, за даними CМИ, мало не розкрив глава Білого дому Дональд Трамп, можуть звати Олег Смоленков. Він працював секретарем в посольстві Росії в США в Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Олег Смоленков
Місце
Росія
Теги
Новини Росії скандали
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дудко Олег
Дудко Олег
Руслан
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Дудко Олег,кожедуб агент Путина
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel