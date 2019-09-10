США злили агента в оточенні Путіна? Генерал КДБ дав відповідь

Новий шпигунський скандал навколо агента американської розвідки Олега Смоленкова, який нібито працював в апараті президента Росії Володимира Путіна, може бути цілеспрямованим витоком із розвідки США.

Таке припущення у себе на Facebook зробив колишній генерал-майор КДБ у відставці Олексій Кондауров. За його словами, американські спецслужби не довіряють своєму президенту, який може "розбовтати цінну інформацію і поставити під удар їхнє надсекретне джерело" або ж таким чином, вони хотіли відвести підозри від більш надійного агента в оточенні Путіна.

Шпигунський скандал Главред

"Шпигунський скандал із Смоленковим, який передавав американцям інформацію про втручання Росії в їх вибори, має всі ознаки цілеспрямованого витоку. Національні розвідки США не довіряють Трампу, який по дурості може поширити цінні дані і поставити під удар надсекретне джерело. Або ж таким чином вони хотіли відвести підозру від ще більш надійного агента в оточенні Путіна", – уточнив він.

Крім цього, за його словами, цей злив переслідує ще кілька цілей.

"Дані розвідки про втручання Росії у вибори президента США грунтувалися на достовірній інформації агента, що мав доступ до чутливої інформації. Трамп, у якого вибори на носі, представлений рідкісним мудаком або того гірше. У будь-якому випадку, американським виборцям і нашим контррозвідникам саме час почати чесати ріпу", – підсумував він.

Скрин-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливим інформатором США в російському уряді, якого, за даними CМИ, мало не розкрив глава Білого дому Дональд Трамп, можуть звати Олег Смоленков. Він працював секретарем в посольстві Росії в США в Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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