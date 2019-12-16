США провели масштабну розвідку біля кордонів Росії: спливли подробиці

У понеділок, 16 грудня, два стратегічних безпілотних літальних апарата ВПС США Global Hawk провели розвідку біля кордонів РФ.

Зокрема, далекі безпілотники здійснили багатогодинні розвідувальні польоти в регіоні Балтики. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

Безпілотники вилетіли з авіабази Сігонелла, розташованої на італійському острові Сицилія. Після перельоту дронів над Грецією, Болгарією, Румунією, Україною та Польщею один з них – RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE10 – з 06:00 за московським часом курсував уздовж півночі Калінінградській області, виконуючи політ в повітряному просторі Литви.

США провели масштабну розвідку біля кордонів Росії ТСН

Часом американський дрон, здатний вести повітряну розвідку на велику глибину, наближався до кордонів області на відстань менше 40 км.

Тим часом, другий дальній безпілотник ВПС США – RQ-4A Global Hawk з позивним FIXER10 – підлетівши через три з половиною години після свого "напарника" до російських кордонів, виконував завдання над міжнародними водами Балтики на північний захід від морського кордону Калінінградської області.

Перший безпілотник ВПС США провів біля російських кордонів у цілому 16 годин, другий – близько 12. Польоти здійснювалися на висоті 16 тисяч метрів. Залучення одночасно двох американських розвідувальних дронів для виконання завдань поблизу російських кордонів вперше було зафіксовано 19 листопада. Аналогічні польоти пари дронів були здійснені 21, 26, 29, 30 листопада та 2 грудня.

16 грудня біля кордонів РФ в регіоні Балтики був також помічений стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135V. Вилетівши з авіабази Мілденхолл в Великобританії, він зробив прольоти вздовж кордонів Калінінградської області, північного заходу Білорусії, а також Псковської та Ленінградської областей. Політ здійснювався в повітряному просторі над міжнародними водами Балтійського моря, над Литвою, Латвією, Естонією і Польщею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія перекинула на Донбас новітню техніку "для боротьби з безпілотниками США".

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