"США — піонери": в Росії знайшли перемогу в нових санкціях за Крим

Схвалення палатою представників конгресу США законопроекту, що забороняє Сполученим Штатам визнавати Крим російським, не матиме наслідків ні для реального статусу окупованого Криму, ні для міжнародної обстановки навколо нього.

Таку думку висловив у Facebook голова комітету з міжнародних справ у Раді Федерації Росії Костянтин Косачов, підкресливши, що така мета навіть не переслідувалася.

Він вважає, що більшість актів американських законодавців щодо Росії приймається "винятково для внутрішнього користування".

"І це, до речі, дозволяє зробити цікаві висновки. Якщо конгресу доводиться спеціально забороняти визнання Криму російським, це означає, що, по-перше, таку ймовірність вони вже не вважають гіпотетичною, і, по-друге, усвідомлюють, що Крим можна вважати українським тільки в безглуздих актах, а не на ділі. Зрозуміло, що це окрик Трампу і союзникам, але що саме такий окрик потрібен, і не в 2014 році, а в 2019-му — це симптоматично", — написав він.

Косачев заявив, що цей закон — "про кодифіковане американськими конгресменами невизнання, а отже — про порушення прав людини, яких у Криму і Севастополі понад 2 мільйони 300 тисяч".

"Можливо, це наймасовіше порушення прав людини, закріплене відтепер у законі. США — піонери і в цьому. Ну а з назвою акта — "Закон про невизнання анексії Криму" — не можна не погодитися: ми теж не визнаємо добровільне і легітимне повернення Криму в Росію як анексії", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, палата представників конгресу США 12 березня прийняла чотири резолюції, які засуджують політику Кремля.

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