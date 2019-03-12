"США нам не суперник": в Росії попередили про застосування ядерної зброї

Росія застосує ядерну зброю тільки в разі загрози існуванню країни.

Про це заявив російський посол в США Анатолій Антонов. Дипломат зазначив, що при цьому РФ не буде використовувати ядерну зброю для запобігання регіональних конфліктів, передає ТАСС.

"Ми не будемо використовувати ядерну зброю, щоб не допустити регіональний збройний конфлікт. Я закликаю вас прочитати наявні у вільному доступі офіційні документи, опубліковані владою Російської Федерації", – повідомив він.

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Антонов додав, що Штати не представляють для них загрози.

"США не є нашими суперниками. Як я вже говорив багато разів сьогодні, ми розглядаємо США в якості партнера, а вже вам вирішувати, ким ми є для вас", – підкреслив посол.

Він також заперечував можливість того, що Росія може першою завдати ядерного удару.

"На цю тему існує дуже багато сфабрикованих новин. Не існує ніякої концепції нанесення ядерного удару першими. В нашій військовій доктрині чітко сказано, коли і за яких обставин ми можемо використовувати ядерну зброю - якщо проведена атака проти Російської Федерації, існує загроза існуванню країни", – пояснив Антонов.

Ядерно зброю в Росії

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