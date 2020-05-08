Президент Росії Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР в підготовці і розв'язанні Другої світової війни.

Про це він заявив в фільмі "Війна за пам'ять", фрагмент якого показали на каналі "Росія 1". Він обурився таким звинуваченням і заявив, що мільйони "їх громадян" загинули під час війни.

"Хто на кого напав 22 червня сорок першого року?! Ми на Німеччину напали або Німеччина на нас? Що за маячня?! Ми поклали на вівтар Перемоги 27 мільйонів життів наших громадян – Радянського Союзу, я маю на увазі. Сукупно. Тому немає і не може бути ніякого виправдання тим, хто намагається історію переписати", – заявив він.

Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР у розв'язанні Другої світової війни

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.