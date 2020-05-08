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8 травня • оновлено в 21:50
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СРСР звинуватили в розв'язуванні Другої світової війни: обурений Путін назвав це "маячнею"

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Президент Росії Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР в підготовці і розв'язанні Другої світової війни.

Про це він заявив в фільмі "Війна за пам'ять", фрагмент якого показали на каналі "Росія 1". Він обурився таким звинуваченням і заявив, що мільйони "їх громадян" загинули під час війни.

"Хто на кого напав 22 червня сорок першого року?! Ми на Німеччину напали або Німеччина на нас? Що за маячня?! Ми поклали на вівтар Перемоги 27 мільйонів життів наших громадян – Радянського Союзу, я маю на увазі. Сукупно. Тому немає і не може бути ніякого виправдання тим, хто намагається історію переписати", – заявив він.

Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР у розв'язанні Другої світової війни

Володимир Путін назвав маячнею звинувачення СРСР у розв'язанні Другої світової війни

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
СРСР війна
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel назвали национал-социалистический режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании ВМВ "Постоянно предпринимаемая .. попытка бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала ВМВ", — говорится в публикации..
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
По версии *кастрюлеголовых* Путин купил и этого в Германии!Вот список купленных: Меркель, Шредер, Штайнмайер,, Маас...
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Червоний Данило
Червоний Данило
да весь мир знает что ссср развязала вoйнy. я так всем друзьям , детям и коллегам рассказываю! россии не удастся скрыть правду!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Червоний Данило, розовый автоматик, а они у тебя есть, эти которым ты рассказываешь?
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
г.внорасия перманентно идет нах.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Шнайдер Фима, Фимочка, не позорь нацию, девочка!
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