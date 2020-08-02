СРСР розвалювався саме так, – російський опозиціонер про "Майдан" в Хабаровську

Тетяна Гайжевська Новини Росії 05:50, 2.08.2020

Багатотисячні протести в Хабаровську (Росія) є ознакою відцентрових процесів в Російській Федерації.

"Коли розвалювався СРСР, було саме так – відвалювалися країни, які були на околицях. А центральна частина залишилася", – сказав в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиційний політик Юрій Медовар.

Він порівняв соціальні процеси з фізичними. Так, розвал СРСР він назвав "першою похідною" – швидкістю. На думку опозиціонера, в даний час процес розвалу РФ набув рис "другої похідної" – прискорення.

За оцінками Медовара, будь-яка спроба силового розгону акцій протесту в Хабаровську "погано скінчиться". У цьому контексті він звернув увагу на відмінності в менталітеті жителів російського Зауралля і столиці.

"Це не московська інтелігенція, яка кидається пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Вони будуть стояти", – запевнив він.

Опозиціонер охарактеризував нинішню ситуацію в країні як дуже складну. "Але Путін в будь-якому випадку програв", – заявив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Медоваром читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, в Хабаровську більше двох тижнів тривають акції протесту через арешт глави краю Сергія Фургала. 25 липня на мітинг вийшло 85 тисяч чоловік.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

"А на фото вони посміхаються..." Що відомо про героїв, які загинули на Донбасі в липні

Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років: в Україні посилять вимоги

"Полтавський терорист" підірвався на гранаті: ексклюзивні подробиці ліквідації

Момент ліквідації "полтавського терориста" показали на відео

Партія "Пропозиція" розширюється по регіонах: Філатов заявив про відкритий діалог для всіх бажаючих