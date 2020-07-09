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Справа Івана Сафронова про держзраду: як у Росії переслідують журналістів за правду

Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Новини Росії
2,0 т.
Справа Івана Сафронова про держзраду: як у Росії переслідують журналістів за правду

Іван Голунов, Світлана Прокоп'єва та Іван Сафронов.

Переслідування і затримання журналістів у Росії вже давно перестали дивувати громадськість. У немилість Кремля потрапляють всі, хто займається розслідуванням незаконних схем можновладців і відкрито публікує викривальні статті. Розбиратися з такими зазвичай доручають правоохоронним органам, які охоче відкриють справу, починаючи від організації незаконних мітингів і збуту наркотиків до екстремізму і державної зради.

Подібне на собі вже встигли відчути відомі представники ЗМІ Іван Голунов та Іван Сафронов. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

Справа про держзраду

Вранці 7 липня російську журналістську громадськість сколихнула новина про затримання працівниками ФСБ колишнього журналіста "Комерсанта" і радника глави "Роскосмосу" Івана Сафронова. Пізніше з'ясувалося, що порушено справу про держзраду, його заарештували на два місяці.

Іван Сафронов на суді щодо обрання запобіжного заходу у Москві

Іван Сафронов на суді щодо обрання запобіжного заходу у Москві

За версією силовиків, Сафронов передав таємну інформацію одній зі спецслужб НАТО в Чехії. В "Роскосмосі" вже заявили, що справа журналіста не пов'язана з його роботою в держкорпорації, він не мав доступу до держтаємниці.

Колеги Сафронова впевнені, що справу завели через журналістську діяльність Івана, який спеціалізувався на темі військово-промислового комплексу, армії та зброї.

В останні роки у нього виходила низка скандальних статей про таємні нагородження високопосадовців російським президентом Володимиром Путіним, про загибель військових ЗС РФ у Сирії, провал стратегічних командно-штабних навчань "Гром-2019", якими командував особисто Путін, пожежу на авіаносці Росії "Адміралі Кузнецова", контракт на поставку російських Су-35 Єгипту та багато іншого.

Що цікаво, стаття 275 КК РФ, за якою і звинуватили Сафронова, у 2012 році зазнала суттєвих змін, завдяки яким кваліфікувати як держзраду можна мало не будь-який контакт із іноземцями. І якщо раніше звинуватити в розголошенні таємних відомостей можна було тільки людину, що має допуск до держтаємниці, то після редагування статті – й того, хто не має.

Іван Сафронов на суді щодо обрання запобіжного заходу у Москві

Іван Сафронов на суді щодо обрання запобіжного заходу у Москві

За журналістські розслідування раніше поплатився і батько затриманого журналіста Іван Сафронов-старший, який працював у тому самому "Комерсанті" й десять років писав про оборонку. За тиждень до смерті Іван сказав редактору, що хоче опублікувати допис про махінації з постачанням винищувачів Су-30 для Сирії та зенітних ракетних комплексів С-300В для Ірану, які Росія намагалася оформити через Білорусь.

Але опублікувати матеріал він так і не встиг, 2 березня 2007 року його виявили викинутим із вікна сходового майданчика свого під'їзду. Але слідство не знайшло кримінального сліду в загибелі Сафронова-старшого.

Справа про збут наркотиків

Скандальне затримання журналіста "Медузи" Івана Голунова відбулося 6 червня 2019 року, тоді в ГУВС Москви відзвітували, що при собі росіянин мав кілька згортків із порошком. Експертиза підтвердила, що це був наркотик.

Іван Голунов на засіданні суду

Іван Голунов на засіданні суду

Опісля правоохоронці провели обшук у квартирі Голунова де знайшли ще три пакети, згорток із порошком і ваги для його фасування. Згідно з експертизою, це був кокаїн. Стосовно журналіста було порушено кримінальну справу за статтями 30 і 228.1 КК РФ (незаконне виготовлення, збут або пересилання наркотичних засобів).

Проте в докази обвинувачення повірили далеко не всі не тільки за кордоном, але і в самій РФ. Особливо підозрілими громадськості видалися фотографії, які публікували правоохоронці після обшуків у квартирі Голунова.

На більшості з них була зображена нарколабораторія, і тільки на одній був письмовий стіл, на якому лежали закордонний паспорт, целофанові пакетики та розкидане канцелярське приладдя. Друзі Івана заявили, що фото зроблені не у нього вдома. Пізніше це визнали і в поліції.

Результати експертизи також не виявили слідів Голунова на предметах, вилучених у ході обшуку в його будинку. А аналізи сечі, змивів із рук і зрізів нігтів не виявили слідів наркотиків.

Іван Голунов на конференції з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів у РФ

Іван Голунов на конференції з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів у РФ

11 червня з журналіста зняли обвинувачення через відсутність доказів його участі у скоєнні злочину та звільнили з-під домашнього арешту.

Також, як і у випадку із Сафроновим, є підозри, що справу проти Голунова намагалися сфальсифікувати через його розслідування про корупцію в московській владі, публікації викривальних статей про похоронну мафію, пентхауси віцемера Петра Бірюкова та про те, звідки РПЦ бере гроші.

Справа про екстремізм

У липні 2015 року з підозрою в участі в організації "Ініціативна група з проведення референдуму "За відповідальну владу" правоохоронці затримали журналіста-розслідувача російського РБК Олександра Соколова. Офіційно його звинувачували в реєстрації сайту екстремістської організації. При цьому "кошмарити" журналіста почали набагато раніше.

Олександр Соколов на засіданні суду

Олександр Соколов на засіданні суду "Радіо Свобода"

У 2014 році Олександр вибрав тему корупцію в Росії для кандидатської дисертації з економіки. Тоді в лютому правоохоронці прийшли до нього з першими обшуками.

Працю журналіст все ж успішно захистив, провівши дослідження неефективного витрачання коштів державними компаніями "Роснано", "Олімпбуд", "Ростех" і "Росатом".

В ході своєї діяльності він продовжував розслідування про корупцію в Росії, писав матеріали про розкрадання коштів під час будівництва космодрому "Східний", про добробут і безробіття тисяч російських міст, що перебувають на межі зникнення, а також про зростання зарплат чиновників. При цьому, як розповідав колишній начальник Соколова та ексголовний редактор РБК Роман Баданін, за ці розслідування працівники редакції нерідко отримували погрози.

У 2015 році Олександр агітував за внесення змін до Конституції РФ, щоб спростити можливість притягнення керівництва країни до кримінальної відповідальності.

Олександр Соколов на засіданні суду

Олександр Соколов на засіданні суду "Радіо Свобода"

У липні того року Соколов і ще троє учасників групи були затримані. Через два роки, 10 червня 2017 року, Соколова було засуджено до 3,5 років колонії загального режиму. Його визнали винним в участі у забороненій екстремістській організації та пропаганді проведення референдуму.

Втім, уже 30 серпня 2018 року Олександр вийшов із в'язниці завдяки закону, за яким один день у СІЗО зараховується як півтора дні в колонії загального режиму.

Справа про виправдання тероризму

Кримінальну справу стосовно псковської журналістки Світлани Прокоп'євої відкрили 5 лютого 2019 року. Причиною стала публікація на сайті "Ехо Москви у Пскові". Вона виклала свою думку, що теракт в Архангельському управлінні ФСБ, здійснений Михайлом Жлобицьким, міг бути спровокований діями влади.

Обвинувачена у виправданні тероризму Світлана Прокоп'єва

Обвинувачена у виправданні тероризму Світлана Прокоп'єва "Радіо Свобода"

Офіційно її звинуватили у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності або публічному виправданні тероризму. Звинувачення просило посадити Світлану на 6 років і ще на 4 роки заборонити їй займатися журналістською діяльністю.

На захист Прокоп'євої виступили чимало російських і зарубіжних журналістів, стверджуючи, що в діях їхньої колеги немає складу злочину. 6 липня 2020 року суд визнав Світлану винною і зобов'язав її виплатити штраф у розмірі 500 тисяч рублів, а також оплатити витрати на проведення експертиз.

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