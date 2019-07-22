Спрацював датчик: у Росії з Boeing 737 трапилася нова НП у небі

У Росії пасажирський літак авіакомпанії Utair, який виконував рейс "Тюмень – Мінеральні води" здійснив аварійну посадку.

Факт НП уранці 22 липня вже підтвердили в пресслужбі ГУ МНС у Тюменській області. Зазначається, що Boeing 737 вилетів із тюменського аеропорту "Рощине", але в якийсь момент спрацював датчик. Екіпаж літака вирішив екстрено повернутися в аеропорт вильоту.

В Уральському СВ СУ СК РФ на транспорті зазначили, що нині за фактом екстреної посадки проводиться дослідча перевірка.

Уральський СВ СУ СК РФ на транспорті

"Літак набрав висоту, однак під час польоту спрацював датчик несправності шасі, у зв'язку з цим командиром повітряного судна ухвалено рішення про вироблення палива і повернення борту в аеропорт вильоту. На борту повітряного судна перебувало 105 пасажирів, з них 19 дітей та 5 членів екіпажу. О 8 годині 13 хвилин повітряне судно здійснило благополучну посадку в аеропорту вильоту. Пасажири і члени екіпажу не постраждали", – зазначили у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня пасажирський Boeing 737 екстрено приземлився в московському аеропорту "Внуково" через пожежу в багажному відділенні.

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