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Спрацював датчик: у Росії з Boeing 737 трапилася нова НП у небі

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У Росії пасажирський літак авіакомпанії Utair, який виконував рейс "Тюмень – Мінеральні води" здійснив аварійну посадку.

Факт НП уранці 22 липня вже підтвердили в пресслужбі ГУ МНС у Тюменській області. Зазначається, що Boeing 737 вилетів із тюменського аеропорту "Рощине", але в якийсь момент спрацював датчик. Екіпаж літака вирішив екстрено повернутися в аеропорт вильоту.

В Уральському СВ СУ СК РФ на транспорті зазначили, що нині за фактом екстреної посадки проводиться дослідча перевірка.

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Спрацював датчик: у Росії з Boeing 737 трапилася нова НП у небі

Уральський СВ СУ СК РФ на транспорті

"Літак набрав висоту, однак під час польоту спрацював датчик несправності шасі, у зв'язку з цим командиром повітряного судна ухвалено рішення про вироблення палива і повернення борту в аеропорт вильоту. На борту повітряного судна перебувало 105 пасажирів, з них 19 дітей та 5 членів екіпажу. О 8 годині 13 хвилин повітряне судно здійснило благополучну посадку в аеропорту вильоту. Пасажири і члени екіпажу не постраждали", – зазначили у пресслужбі.

Спрацював датчик: у Росії з Boeing 737 трапилася нова НП у небі

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня пасажирський Boeing 737 екстрено приземлився в московському аеропорту "Внуково" через пожежу в багажному відділенні.

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Росія Тюмень
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
американские супер-пупер поделки, перестают летать.
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