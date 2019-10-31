Спортсмен і комсомолець: у мережі оприлюднили характеристику КДБ на Путіна

У Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР на нинішнього президента Росії Володимира Путіна.

Документи показав Центральний державний архів історико-політичних документів Санкт-Петербурга на виставці в честь 90-річчя архіву, передає телеканал "78".

У них зазначено, що Путін з 1975 року перебував на обліку у комсомольській організації Управління КДБ. Під час роботи він нібито зарекомендував себе як "виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник". Також підкреслюється, що майбутній російський президент відповідав за організаційну та спортивну роботу.

Володимир Путін "Радіо Свобода"

"Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається у мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в документі.

Також згадується, що Путін займається спортом у вільний від роботи час, є майстром спорту СРСР зі дзюдо і самбо, а в 1976 році став чемпіоном Ленінграда зі дзюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ, генерал-майор Олег Калугін розповів, що у президента Росії Володимира Путіна після його повернення з 5-річною відрядження з німецького Дрездена в 1990 році в КДБ тодішнього Ленінграда не було постійної роботи.

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