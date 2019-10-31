Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 07:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Спортсмен і комсомолець: у мережі оприлюднили характеристику КДБ на Путіна

2.4т Читати матеріал російською

У Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР на нинішнього президента Росії Володимира Путіна.

Документи показав Центральний державний архів історико-політичних документів Санкт-Петербурга на виставці в честь 90-річчя архіву, передає телеканал "78".

У них зазначено, що Путін з 1975 року перебував на обліку у комсомольській організації Управління КДБ. Під час роботи він нібито зарекомендував себе як "виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник". Також підкреслюється, що майбутній російський президент відповідав за організаційну та спортивну роботу.

Новини
Готують зустріч із Путіним? Меркель і Зеленський терміново зідзвонилися через Донбас

Володимир Путін

Володимир Путін

"Радіо Свобода"

"Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається у мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в документі.

Також згадується, що Путін займається спортом у вільний від роботи час, є майстром спорту СРСР зі дзюдо і самбо, а в 1976 році став чемпіоном Ленінграда зі дзюдо.

Спортсмен і комсомолець: у мережі оприлюднили характеристику КДБ на Путіна
Спортсмен і комсомолець: у мережі оприлюднили характеристику КДБ на Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ, генерал-майор Олег Калугін розповів, що у президента Росії Володимира Путіна після його повернення з 5-річною відрядження з німецького Дрездена в 1990 році в КДБ тодішнього Ленінграда не було постійної роботи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
12
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Фейк очередной.опять лизнули зад карлику.ху@ло он всегда хй@ло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І член стояв, і серце билось - а виріс злодієм і невдахою. І росія - голодранці з бомбами, і з сусідами попересирався.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel