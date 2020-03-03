Чоловік російської блогерки Катерини Діденко Валентин, який загинув від сухого льоду в лазні, знав про небезпеку речовини, але проігнорував техніку безпеки.
Про це свідчить телефонна розмова з менеджером, який чоловік здійснив перед покупкою сухого льоду. Відео опублікував Mash.
Відзначається, що чоловіку повідомили, що згідно з розрахунками, йому вистачить 50 кг льоду, він забажав надати більше – 60 кг. Вся покупка обійшлася в 10 450 рублів (3500 грн).
Катерина Діденко
Перед продажем менеджер ще раз зв'язалася з ним і повідомила основні правила поведінки з речовиною. Так чоловіку блогерки пояснили, що приміщення має бути провітрюваним, так як при випаровуванні виділяється багато вуглекислого газу. Крім того, йому повідомили про заборону контакту льоду зі шкірою і що його не можна вживати в їжу.
Далі наводимо текст розмови Валентина і менеджера:
- Валентин, добрий вечір, Лада турбує. З приводу сухого льоду в басейн.
- Так-так.
- Дико, звичайно, звучить, а ви знаєте, що у вас можливі опіки? Тому що постійна температура сухого льоду мінус 77.
- При зіткненні з тілом?
- Так, у вас опіки будуть. Ми відповідальність нести не будемо.
- Я знаю.
- А обсяг якої вам потрібен?
- Так трошки зовсім. Вони розтануть, і ми тоді пострибати в цей басейн.
- Все, спасибі, на 28-е замовлення прийняте. Будьте обережні, будь ласка!
- Вельми дякую вам. Так, звичайно, будемо гранично обережні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого в Москві на вечірці російської блогерки Катерини Діденко загинули три людини.
Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель свого чоловіка і двох друзів.
З'явилося останнє відео перед трагедією в лазні в Москві
Також в Росії слідчі з'ясували, що сухий лід в баню, де загинули троє людей, привіз чоловік блогерша Діденко.
Пізніше Діденко, на чиєму дні народженні в лазні загинули три людини, зацькували в соцмережах.
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