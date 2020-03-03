Чоловік російської блогерки Катерини Діденко Валентин, який загинув від сухого льоду в лазні, знав про небезпеку речовини, але проігнорував техніку безпеки.

Про це свідчить телефонна розмова з менеджером, який чоловік здійснив перед покупкою сухого льоду. Відео опублікував Mash.

Відзначається, що чоловіку повідомили, що згідно з розрахунками, йому вистачить 50 кг льоду, він забажав надати більше – 60 кг. Вся покупка обійшлася в 10 450 рублів (3500 грн).

Катерина Діденко

Перед продажем менеджер ще раз зв'язалася з ним і повідомила основні правила поведінки з речовиною. Так чоловіку блогерки пояснили, що приміщення має бути провітрюваним, так як при випаровуванні виділяється багато вуглекислого газу. Крім того, йому повідомили про заборону контакту льоду зі шкірою і що його не можна вживати в їжу.

Далі наводимо текст розмови Валентина і менеджера:

- Валентин, добрий вечір, Лада турбує. З приводу сухого льоду в басейн.

- Так-так.

- Дико, звичайно, звучить, а ви знаєте, що у вас можливі опіки? Тому що постійна температура сухого льоду мінус 77.

- При зіткненні з тілом?

- Так, у вас опіки будуть. Ми відповідальність нести не будемо.

- Я знаю.

- А обсяг якої вам потрібен?

- Так трошки зовсім. Вони розтануть, і ми тоді пострибати в цей басейн.

- Все, спасибі, на 28-е замовлення прийняте. Будьте обережні, будь ласка!

- Вельми дякую вам. Так, звичайно, будемо гранично обережні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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