Компанія російської блогерки Катерини Діденко, день народження якої закінчився загибеллю трьох людей через хімічну реакцію сухого льоду з водою в басейні, і раніше захоплювалася дивними експериментами.

Подробиці про життя блогерів розповіла "Московскому комсомольцу" давня підписниця "аптечного Ревізорро".

Так, Катерина зі своїм загиблим чоловіком Валентином часто показували подібні "приколи" в Instagram. Користувачка згадала, як в грудні 2019 роки сім'я Діденко проводила експеримент – вони підпалювали на камеру вогнегасник.

Спливли шокуючі деталі про учасників фатальної вечірки в лазні блогерки Діденко Страна

Сенс подібних дій сама блогерка пояснила підписникам у мережі. "Підручними засобами отримати сухий лід і згадати його властивості. Продовження експерименту з сухим льодом буде попереду", – написала вона.

Крім того, "зловити хайп" любили і інші учасники свята: наприклад, один із друзів знімав на відео пологи своєї дружини і показав фото з мертвою дитиною. Діденко з чоловіком знімали на камеру, як пили шампанське з менструальних чаш. А один із загиблих – Юрій – жив із дружиною і подругою, яку нібито зустрів на секс-вечірці.

"Це була блогерська вечірка. Зібралися люди, у яких все життя напоказ. Більшість з них давно спілкуються один з одним, часто з'являються в спільних сторіз. Причому, вони постійно придумують, хто з них крутіший щось утнути, хайпонути", – розповіла підписниця.

З'ясувалося, що недавно це компанія вже святкувала один захід у лазні, але там обмежилися биттям посуду для веселощів.

"На дні народження Каті були присутні дві вагітні дівчата – одна з них сестра Каті, друга – подруга, яка перебуває на шостому місяці. Зібралися сімейні пари, які залишили вдома маленьких дітей з бабусями і дідусями", – додала дівчина.

За її словами, блогери, які були на вечірці, активно постили відео в соцмережі, але після трагедії дружно все видалили.

"А ще всі вони все чомусь останнім часом збожеволіли на сухому льоді. Наприклад, на дитячий день народження замовляли сухий лід. Правда, свято влаштували на вулиці, і дітей близько до льоду не підпускали. Півмісяця тому приятель Діденко Сергій проводив дослід із сухим льодом, підпалював його чи що. Але дослід проводив на відкритому повітрі. Компанія любила проводити різні хімічні експерименти", – додала підписниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Діденко, відома як "аптечний Ревізорро", ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Попередньо встановлено, що люди кинули близько 30 кілограмів сухого льоду в басейн, в результаті чого почалася хімічна реакція. У ЗМІ називаються дві причини їх смерті – хімічні опіки і отруєння вуглекислим газом.

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