Співпрацював з українсько. розвідкою: в Росії 72-річного пенсіонера посадили за держзраду

Ростовський обласний суд (Росія) засудив 72-річного пенсіонера Володимира Моргунова до 12 років в'язниці за держзраду на користь України.

Про це з посиланням на пресслужбу суду повідомляє "РБК". Чоловіка відправили в колонію суворого режиму.

Відзначається, що Моргунов передавав українським спецслужбам інформацію про дислокацію військової техніки в прикордонний районах, силb прикордонників, суспільно-політичну обстановку в цьому регіоні.

У Росії 72-річного пенсіонера посадили за держзраду

За даними російського слідства, він ділився даними зі співробітником української розвідки як по телефону, так і під час зустрічей на території України.

У ході обшуку в будинку чоловіка знайшли 10 коробок з-під телефонів, кілька сім-карт і два паспорти на його ім'я – український і російський.

При цьому, свою вину Моргунов визнав. Його справа розглядалася в особливому порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громадянина Росії оштрафували за те, що він назвав президента Володимира Путіна в соцмережі образливим словом.

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