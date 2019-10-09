Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 05:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Співпрацював з українсько. розвідкою: в Росії 72-річного пенсіонера посадили за держзраду

3.5т Читати матеріал російською

Ростовський обласний суд (Росія) засудив 72-річного пенсіонера Володимира Моргунова до 12 років в'язниці за держзраду на користь України.

Про це з посиланням на пресслужбу суду повідомляє "РБК". Чоловіка відправили в колонію суворого режиму.

Відзначається, що Моргунов передавав українським спецслужбам інформацію про дислокацію військової техніки в прикордонний районах, силb прикордонників, суспільно-політичну обстановку в цьому регіоні.

Новини
Вів поставки в Росію: СБУ запідозрила український авіазавод у державній зраді

У Росії 72-річного пенсіонера посадили за держзраду

У Росії 72-річного пенсіонера посадили за держзраду

За даними російського слідства, він ділився даними зі співробітником української розвідки як по телефону, так і під час зустрічей на території України.

У ході обшуку в будинку чоловіка знайшли 10 коробок з-під телефонів, кілька сім-карт і два паспорти на його ім'я – український і російський.

При цьому, свою вину Моргунов визнав. Його справа розглядалася в особливому порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громадянина Росії оштрафували за те, що він назвав президента Володимира Путіна в соцмережі образливим словом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
3
Смішно
2
Цікаво
23
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кресст Оксана
Кресст Оксана
мудрость , обычно , приходит вместе с годами .., хотя случается , что годы являются одни .., на кол , хрыча старого , може хоть перед смертью поумнеет ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кресст Оксана
Кресст Оксана
предателем можно быть и в восемьдесят лет .., на кол , хрыча старого !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Многовато для старого
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel