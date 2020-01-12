"Співпрацювала чи опікали?" Колишній підполковник розповів про візит Пугачової в КДБ

Колишній підполковник КДБ Володимир Попов, який в органах нацбезпеки СРСР курував спортивні збірні команди та творчу інтелігенцію, зізнався, як зустрів в головному управлінні співачку Аллу Пугачову.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL, відповідаючи на питання, ким із творчої інтелігенції Росії йому доводилося опікуватися в часи СРСР. При цьому він не став стверджувати, що Алла Борисівна співпрацювала з КДБ.

Алла Пугачова і КДБ

"Абсолютно випадково в Комітеті я натрапив на Аллу Пугачову. Перед кабінетами начальників управління була кімната з черговим, а в наступній кімнаті сиділа секретар. Потім слідував тамбур і подвійні двері, щоб уникнути підслуховувань, а за ними вже безпосередньо вхід в кабінет начальника. У мене було якесь термінове питання, я мав якийсь документ Бобкову (Філіп Бобков – начальник 5-го управління КДБ, відповідальний за контррозвідувальну роботу по лінії боротьби з ідеологічними диверсіями противника. – ред.) передати, а чергового на місці не було. Заходжу в ту кімнату, де сидить секретар, а там Алла Пугачова. Я не стверджую, що її вербували. Вже потім в роки перебудови Бобков визнавав, "так, я опікав Аллу, щоб тій молодій і талановитій дівчинці не завадили вийти на широку сцену", – розповів він.

Попов також нагадав, що у чоловіка відомої радянської балерини этот факт у найближчих друзях був генерал і заступник міністра держбезпеки. За його даними, він очолював дуже серйозну групу, яка сприяла тому, що сталося в СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливло відео, на якому позафракційний народний депутат України Андрій Деркач навів докази того, що олігарх Віктор Пінчук був агентом КДБ.

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