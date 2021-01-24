Спікер Путіна не побачив великих протестів по Росії через Навального, але звинуватив США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального нібито вийшло мало росіян. Крім того, він звинуватив Сполучені Штати Америки в піідбурюванні людей у соцмережах.

Свою позицію спікер Володимира Путіна озвучив в інтерв'ю для пропагандистського каналу "Росія 1", передає Інтерфакс. Зокрема, Пєсков переконаний в тому, що більшість громадян РФ задоволені діями глави держави-агресора, а всі хвилювання організовують сили ззовні.

"Це вигідно тим, хто хоче далі хитати ситуацію. Насправді не хитається, тому що, ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей, багато людей голосують за Путіна", – сказав він.

Пєсков додав, що нібито з повагою ставиться до всіх точок зору, але категорично не сприймає участь росіян у "незаконних акціях". За його словами, це є порушенням закону.

Крім того, прессекретар Путіна звинуватив посольство США в Москві у втручанні у внутрішні справи Росії через твіти про протести 23 січня. Як пише пропагандистський ресурс РИА Новости, Пєсков зазначив, що Вашингтон нібито занепокоївся би, якби Росія повела себе так під час зіткнень у Капітолії 6 січня.

"Ось завжди хочеться рекомендувати нашим візаві приміряти на себе цю ситуацію", – обурився він.

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