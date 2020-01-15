Головна Новини
15 січня • оновлено в 18:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Спецоперація Путіна": журналіст оцінив відставку Медведєва

3.8т
Читати матеріал російською

Російський журналіст Ігор Яковенко назвав відставку уряду РФ "спецоперацією" президента Володимира Путіна.

"Це досить несподіване рішення – звільнення Медведєва і всього його кабінету відразу після президентського послання Федеральним зборам", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається ухвалювати рішення несподівано, раптово. Власне, це спецоперація", – зауважив журналіст.

Дмитро Медведєв, Володимир Путін

Дмитро Медведєв, Володимир Путін

Він переконаний в тому, що "це рішення Путіна, а не Медведєва, оскільки у Медведєва в принципі немає такої опції – ухвалювати рішення". Яковенко також упевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".

Новини
"І це не Медведєв": названо ім'я нового наступника Путіна

Як писав OBOZREVATEL, 15 січня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку. Посаду глави уряду РФ він обіймав із 8 травня 2012 року до 15 січня 2020 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв Ігор Яковенко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії уряд
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
17
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Никуясе)))) Как забурлило либеральное болото на Обозе)) Уже пятая статья и всё одно и то же)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги