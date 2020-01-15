"Спецоперація Путіна": журналіст оцінив відставку Медведєва

Російський журналіст Ігор Яковенко назвав відставку уряду РФ "спецоперацією" президента Володимира Путіна.

"Це досить несподіване рішення – звільнення Медведєва і всього його кабінету відразу після президентського послання Федеральним зборам", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Але це в дусі Путіна. Він завжди намагається ухвалювати рішення несподівано, раптово. Власне, це спецоперація", – зауважив журналіст.

Дмитро Медведєв, Володимир Путін

Він переконаний в тому, що "це рішення Путіна, а не Медведєва, оскільки у Медведєва в принципі немає такої опції – ухвалювати рішення". Яковенко також упевнений, що "ім'я нового прем'єра зараз ніхто не назве, якщо тільки немає якоїсь інсайдерської інформації".

Як писав OBOZREVATEL, 15 січня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку. Посаду глави уряду РФ він обіймав із 8 травня 2012 року до 15 січня 2020 року.

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