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13 травня • оновлено в 17:08
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Злий одесит
Злий одесит
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Спецоперация Кремля потерпела фиаско

19.4т
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Похоже, Российская Федерация, оперативно подстроившаяся под ситуацию с пандемией коронавируса, но с целью не предотвращения распространения вируса, а с целью распространения своей пропаганды по миру, потерпела и продолжает терпеть поражение за поражением.

Так, стало известно, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, больницы которых получили российские аппараты ИВЛ “Авента-М”, изымают оные из лечебных учреждений. Связано это с тем, что именно такой аппарат стал причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибло пять человек.

Теперь российские аппараты искусственной вентиляции лёгких проверит Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). А до того ими пользоваться запрещено.

Что же, кремлевская спецоперация “Гуманитарная помощь” и вправду трещит по швам. Ведь и вправду, отправленные в начале апреля в США аппараты ИВЛ и названные “гуманитарной помощью”, не только на самом деле не оказались таковой, ведь за них был выставлен и оплачен счёт, но и оказались неприспособленными к американским электросетям. По правде сказать, технически эта проблема была быстро решена, но примечательно то, что из всего “гуманитарного” груза это был один из немногих ликвидных и полезных для борьбы с COVID-19 товаров. Но, как оказалось, даже он является потенциально опасным для жизни пациентов.

И в данном контексте не могу упомянуть ещё одного важного обстоятельства. Когда в статье "Бизнес на чуме: Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в регионах РФ" я писал о “гуманитарной” помощи из России в США, то делал акцент на том, что в аппаратах “Авента-М” крайне нуждаются российские регионы. Тогда ещё не было известно о том, в российские регионы аппараты ИВЛ таки стали поставляться… но какие!

Например, 22 апреля в инфекционное отделение больницы № 6 города Владимир поступили 50 аппаратов ИВЛ “Фаза-5НР”, на сумму 6 млн рублей, срок хранения которых истек более 15 лет назад!

Но, как показало время, даже новые аппараты ИВЛ не гарантируют вам безопасности. И это ещё одна важная трещина на шве российской пропаганды.

Ведь российские власти всячески пытаются убедить мировую общественность и население самой России, в том, что официальные данные по заболеваемости COVID-19 в стране соответствуют действительности, а в самой РФ один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. И хотя данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге, процентное соотношение смертности среди российских врачей и многие другие показатели, говорят об обратном, кремлевская пропаганда продолжает слепо ретранслировать нарративы, с отправкой народной массы на рабочие места. А чего боятся, самая лучшая медицина в мире вас спасет, а самые лучшие и надежные аппараты ИВЛ гарантируют выживаемость в критически момент…

В итоге, мы получаем тотальное фиаско кремлевской спецоперации “гуманитарная помощь”. Ведь пропагандистские цели этой “помощи” были раскрыты сразу же. Бессмысленность отправляемых товаров впоследствии дополнилась и их ненадежностью, опасностью для жизней. И всё это происходило на фоне того, как в самой России эпидемиологическая обстановка локомотивом идущим под откос, неслась в коллапсирующую бездну, а сами россияне могли рассчитывать лишь на аппараты с истекшими сроками хранения, либо новые – с высокой вероятность спонтанного возгорания.

Без преувеличения, данная спецоперация, это самый провальный пропагандистские проект Кремля, за последние несколько лет информационной войны.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Макаренко Виалетта
Макаренко Виалетта
Недомозх косоглазой дуры Кобыленки-обдрыссита уже порван по швам был 6 лет назад))) А кстати пындосы в курсе, что у них напряжение в сети 100—127 вольт 60 герц, а в России220—240 вольт 50 герц? И что не только напряжение, но и частота.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш тернопольский "годысит", выпучив глаза и надув губки, высосал байку о российских аппаратах в Пи,ндостане ))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Shlomo Shtern, поц высрался? обрезной, про просроченые ИВЛ пишут российские СМИ, видео из больниц дают российские блогеры, и только кобылкин застрял в заветном отверстии козы
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Shlomo Shtern, цікаво, чи всі кремлеботи і путірасти такі "розумні", як ти?! Звісно, питання риторичне! Таких дебілів світ не бачив. Про цю ганебну історію пишуть як російські, так і світові ЗМІ! Тим паче, що фірма, що випускає ці апрати, має відношення до військової промисловості. Путінська парашка знову "вляпалась"!)))
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
у срусской правящей верхушки в сша живут дети, недвижимость, деньги в банках лежат, и они туда уедут жить в прекрасной стране с хорошим уровнем жизни, когда их от кормушки отодвинут. все остальное то корм для внутреннего скота проживающего на территории срасии. зачем им ивл если не останется пенсионеров, не надо будет пенсии платить, реформа путена работает
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Qurd Boz
Qurd Boz
Князь Всея Киевской Руси, Хотите узнать Россию, читайте "Скотный Двор" Дж. Оруелла.
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