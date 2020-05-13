Похоже, Российская Федерация, оперативно подстроившаяся под ситуацию с пандемией коронавируса, но с целью не предотвращения распространения вируса, а с целью распространения своей пропаганды по миру, потерпела и продолжает терпеть поражение за поражением.

Так, стало известно, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, больницы которых получили российские аппараты ИВЛ “Авента-М”, изымают оные из лечебных учреждений. Связано это с тем, что именно такой аппарат стал причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибло пять человек.

Теперь российские аппараты искусственной вентиляции лёгких проверит Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). А до того ими пользоваться запрещено.

Что же, кремлевская спецоперация “Гуманитарная помощь” и вправду трещит по швам. Ведь и вправду, отправленные в начале апреля в США аппараты ИВЛ и названные “гуманитарной помощью”, не только на самом деле не оказались таковой, ведь за них был выставлен и оплачен счёт, но и оказались неприспособленными к американским электросетям. По правде сказать, технически эта проблема была быстро решена, но примечательно то, что из всего “гуманитарного” груза это был один из немногих ликвидных и полезных для борьбы с COVID-19 товаров. Но, как оказалось, даже он является потенциально опасным для жизни пациентов.

И в данном контексте не могу упомянуть ещё одного важного обстоятельства. Когда в статье "Бизнес на чуме: Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в регионах РФ" я писал о “гуманитарной” помощи из России в США, то делал акцент на том, что в аппаратах “Авента-М” крайне нуждаются российские регионы. Тогда ещё не было известно о том, в российские регионы аппараты ИВЛ таки стали поставляться… но какие!

Например, 22 апреля в инфекционное отделение больницы № 6 города Владимир поступили 50 аппаратов ИВЛ “Фаза-5НР”, на сумму 6 млн рублей, срок хранения которых истек более 15 лет назад!

Но, как показало время, даже новые аппараты ИВЛ не гарантируют вам безопасности. И это ещё одна важная трещина на шве российской пропаганды.

Ведь российские власти всячески пытаются убедить мировую общественность и население самой России, в том, что официальные данные по заболеваемости COVID-19 в стране соответствуют действительности, а в самой РФ один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. И хотя данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге, процентное соотношение смертности среди российских врачей и многие другие показатели, говорят об обратном, кремлевская пропаганда продолжает слепо ретранслировать нарративы, с отправкой народной массы на рабочие места. А чего боятся, самая лучшая медицина в мире вас спасет, а самые лучшие и надежные аппараты ИВЛ гарантируют выживаемость в критически момент…

В итоге, мы получаем тотальное фиаско кремлевской спецоперации “гуманитарная помощь”. Ведь пропагандистские цели этой “помощи” были раскрыты сразу же. Бессмысленность отправляемых товаров впоследствии дополнилась и их ненадежностью, опасностью для жизней. И всё это происходило на фоне того, как в самой России эпидемиологическая обстановка локомотивом идущим под откос, неслась в коллапсирующую бездну, а сами россияне могли рассчитывать лишь на аппараты с истекшими сроками хранения, либо новые – с высокой вероятность спонтанного возгорания.

Без преувеличения, данная спецоперация, это самый провальный пропагандистские проект Кремля, за последние несколько лет информационной войны.

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