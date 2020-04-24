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24 квітня • оновлено в 17:06
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Спеціально для ОРДЛО? Путін спростив отримання російського громадянства

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін підписав закони, які спрощують отримання громадянства РФ, а також звільняють жителів окупованих районів Донбасу від сплати мита під час його оформлення.

Опублікований 24 квітня документ дозволяє здобути російський паспорт іноземцям без відмови від свого попереднього громадянства.

Володимир Путін

Володимир Путін

Крім того, громадянам України, Білорусі, Казахстану та Молдови зможуть надати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії протягом 5 років.

Іноземцям, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, дозволяється отримувати громадянство за спрощеною процедурою.

Також Путін підписав ще один закон, який звільняє від сплати держмита в 3,5 тисячі рублів жителів так званих ДНР і ЛНР, які подають заяви про набуття російського громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нелегітимна Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спростить отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії Громадянство
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Забралов Ник
Забралов Ник
автоматично за парєбрік
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Так это круто...знаю очень много наших сделали ...будем в параше диверсии устраивать
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный старикашка пуй ну прям на гавнецо исходит, что бы ну хоть кого то заманить в свой таежный саюз...
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
И ведь получится. ))))))))))))))))))))))))
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