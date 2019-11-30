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1 грудня • оновлено в 06:25
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"Спасибі дідові!" У мережі показали, на що Росія перетворила вкрадене у Фінляндії місто

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80 років тому, 30 листопада 1939 року, СРСР напав на Фінляндію і якби фіни не вистояли, то їх країна виглядала б так само, як місто Виборг зараз.

Про це написали автори телеграф-каналу VITAUSKAS NEWS і привели в приклад фотографії, на яких зображені розвалені будинки і замки міста, що знаходиться в Ленінградській області.

"Союз хотів перетворити Фінляндію в свою чергову республіку. Якби фіни тоді не вистояли, то сьогодні їхня країна виглядала б так само, як Виборг, колись друге місто Фінляндії. За це і воювали радянські "діди", – йдеться в їхньому повідомленні.

Виборг

Виборг

ВВС

Виборг

Виборг

ВВС

Виборг

Виборг

ВВС

Виборг

Виборг

ВВС

Виборг

Виборг

ВВС

Нагадаємо, що Радянсько-фінська війна, а точніше напад СРСР на Фінляндію, почалася 80 років тому, 30 листопада 1939 року. Через кілька місяців місто Виборг відійшло Союзу, фінське населення міста було повністю евакуйовано до Фінляндії. В її складі Виборг перебував з 1917 по 1940 рік і був другим за величиною містом країни. ЗМІ повідомляли, що влада Фінляндії стурбована темпами економічного розвитку областей Східної Фінляндії – регіон сильно відстає від благополучного Гельсінкі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року найбільша фінська газета Helsingin Sanomat опублікувала відкритий лист до президента Володимира Путіна, який прибув в Гельсінкі, з пропозицією повернути до складу Фінляндії місто Виборг.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
СРСР війна Новини Росії
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К. Алла
К. Алла
Меня удивляет, что такую дребедень Обоз пишет не про какое-нибудь далекое неведомое Чили, но про Россию, в которой половина украинцев были, и уж точно были их родня или знакомые. И вот эту тyпость ещё и лайкают недалекие свидoмые. Если ваше материальное положение не позволяет доехать до Выборга, так хоть посмотрите фотки и видео в инете. Выборг - чудесный, ухоженный город. Как жительнице Петербурга мне смешно читать подобные статьи. P.S. Выборг был частью России в течение двух веков, как мы могли украсть то, что и без того - наше?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К. Алла, все ваше.И Кеннигсберг ваш,и Карелия ваша...Все ваше!"Двести" лет как ваше ..А до того ,чье оно было тоже -ваше?Наглость,изворотливость,тупизм,злость,зависть -вот это по истине-ВАШЕ!
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2
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
К. Алла:"Если ваше материальное положение не позволяет доехать до Выборга..." Мадам, материальное положение как раз позволяет никогда туда не заезжать. :)
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
так это ж руцкий мирок-гнилой, вонючий и бухой! Там чудеса, там лепят петухов с навоза, питаются с лопаты и пьют денатурат...
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Куралесов Вася, сначала летят с навоза петухов, а потом после распития денатурата начинают гоняться за ними, пытаясь их слопать?
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4
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
та же картина в Восточной Пруссии- разруха в Калининградской обл и игрушечные красочные городки со стороны Польши
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5
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Николаев Олег
Николаев Олег
Шматок Сергій, ты когда был?
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