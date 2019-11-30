"Спасибі дідові!" У мережі показали, на що Росія перетворила вкрадене у Фінляндії місто

80 років тому, 30 листопада 1939 року, СРСР напав на Фінляндію і якби фіни не вистояли, то їх країна виглядала б так само, як місто Виборг зараз.

Про це написали автори телеграф-каналу VITAUSKAS NEWS і привели в приклад фотографії, на яких зображені розвалені будинки і замки міста, що знаходиться в Ленінградській області.

"Союз хотів перетворити Фінляндію в свою чергову республіку. Якби фіни тоді не вистояли, то сьогодні їхня країна виглядала б так само, як Виборг, колись друге місто Фінляндії. За це і воювали радянські "діди", – йдеться в їхньому повідомленні.

Виборг ВВС

Виборг ВВС

Виборг ВВС

Виборг ВВС

Виборг ВВС

Нагадаємо, що Радянсько-фінська війна, а точніше напад СРСР на Фінляндію, почалася 80 років тому, 30 листопада 1939 року. Через кілька місяців місто Виборг відійшло Союзу, фінське населення міста було повністю евакуйовано до Фінляндії. В її складі Виборг перебував з 1917 по 1940 рік і був другим за величиною містом країни. ЗМІ повідомляли, що влада Фінляндії стурбована темпами економічного розвитку областей Східної Фінляндії – регіон сильно відстає від благополучного Гельсінкі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року найбільша фінська газета Helsingin Sanomat опублікувала відкритий лист до президента Володимира Путіна, який прибув в Гельсінкі, з пропозицією повернути до складу Фінляндії місто Виборг.

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