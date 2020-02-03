"Спаліть моє тіло!" У Росії на величезному хресті повісився 18-річний студент. Відео 18+

У російському Бєлгороді на величезному пам'ятнику-хресті повісився 18-річний Єгор Скутов.
Як передають місцеві ресурси, загиблий був родом зі Старого Оскола. Після закінчення православної гімназії він переїхав до Бєлгорода, де навчався в індустріальному коледжі.
На тілі хлопця було татуювання з текстом: "Спаліть моє тіло, коли я помру". Перед суїцидом хлопець записав відео з проханням кремувати його.
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У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент
У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент
У Бєлгороді на поклонний хрест повісився 20-ти річний хлопець- Двач (@ ru2ch) February 3, 2020
Доброго ранку, Росія pic.twitter.com/Mv2HcO4mr5
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках. Поруч з тілом були розкидані особисті речі загиблого.
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