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4 лютого • оновлено в 01:19
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"Спаліть моє тіло!" У Росії на величезному хресті повісився 18-річний студент. Відео 18+

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У російському Бєлгороді на величезному пам'ятнику-хресті повісився 18-річний Єгор Скутов.

Як передають місцеві ресурси, загиблий був родом зі Старого Оскола. Після закінчення православної гімназії він переїхав до Бєлгорода, де навчався в індустріальному коледжі.

На тілі хлопця було татуювання з текстом: "Спаліть моє тіло, коли я помру". Перед суїцидом хлопець записав відео з проханням кремувати його.

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У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент

У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент

У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент

У Бєлгороді на величезному хресті повісився студент

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках. Поруч з тілом були розкидані особисті речі загиблого.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія Білгород
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем фото Патриарха вставили, дeбилы?
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