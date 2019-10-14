Мы уже столько раз писали о том, что Московия – рабская страна, что даже просто сосчитать эти статьи уже невозможно, но вкратце напомним суть вопроса, ибо теперь на это можно буквально посмотреть глазами самих рабов.

В общем, то, что большую часть своего существования называлось Московией, впервые на радарах показалось во времена Орды. Тогда население этих земель было двойными рабами. Татарские хамы имели за рабов их начальников, типа Саши Невского и прочих, а уж те – имели своих рабов и в хвост и в гриву, а если кто сказать что-то поперек решался, Сашка его – на ножи или в костер, как Новгород.

Но таких, чтобы против хозяина что-то такое говорить, почти не было. Со временем, ордынского хана сменил хан крымский, и все оставалось по-старому. Рабы уже имели столько поколений, что ничего кроме рабства и не знали. Ими торговали как скотом, забивали от скуки, и как прежде – имели в хвост и гриву.

Потом это место переименовали в Россию, и 217 лет она была известна по этим именем. Но с вопросом рабства особых изменений не произошло. Раб уже был отборный, холуй шлифованный. С ним, если строгость не терять, можно было делать что хочешь и как хочешь. Потому фамилий у рабов не было, поскольку зачем фамилия, если семью можно было рассортировать по одному человеку и распродать желающим, для разных нужд, В самом деле, если нужен мужик, то брать в нагрузку бабу – какой смысл? И наоборот.

Иному хозяину бабы нужнее были, а пьяница мужик – не нужен категорически. Тем более – дети. Но иные имели интерес к детям. Например, знаменитый полководец Михайло Илларионович Кутузов. Он был как раз из любителей детей. Он вообще – сильно любил это дело, и пока рабы в мундирах упражнялись под Бородино, он упражнялся с малолеткой, переодетой в военную форму. Эти баталии были ему ближе и приятнее.

Впрочем, в 1861 году было отменено крепостное право, но сделано это было хитро. Рабы формально получили свободу, но не знали, что с нею делать, поскольку ни земли, ни орудий, которыми ее надо обрабатывать, они вместе со свободой не получили. Так и говорили: "свободу на хлеб не намажешь". Но самое главное, у них отпал надсмотрщик с нагайкой, который указывал время и место работы и вообще – что можно делать, а чего нельзя. И потянулись рабы назад, к хозяевам.

Потом – пришли большевики и вернули долгожданное рабство. Они поначалу даже хотели уничтожить институт семьи, натурально как в крепостном праве. Зачем? Заплатил членский взнос в комсомол или партию – получи порцию секса, не заплатил – не получил. Правда, женщин никто не спрашивал о том, подходит ли им такой расклад, зато детей предполагалось изымать сразу и передавать в специальные учреждения, где их будут правильно выращивать и воспитывать в духе строителей коммунизма.

Известно, что китайские коммунисты шли примерно по такому пути и их хунвейбины строили коммунизм так, что трупы некуда было девать. Но чистое воплощение этих идей все же получилось у камбоджийских "красных кхмеров". Там двенадцатилетние дети ликвидировали старшее поколение без страха и сомнений, и таким образом, уничтожили треть населения страны.

Новини Россия идет с молотка

Потом совок умер, и десять лет рабы метались в поисках хозяина. И когда он объявился, пусть плюгавый и лысый коротышка, но с хозяйскими замашками, тогда они расслабились и успокоились, вполне счастливо прожив целых двадцать лет. Но ситуация изменилась.

В общем, российские рабы вполне были довольны собой и даже с удивлением поглядывали на ближних и дальних соседей, мол как он там без хозяина и его плетки? Зачем им эта глупая жизнь нужна с явно лишним "думанием" на разные темы? Жизнь должна быть простой и понятной, как сортир с выгребной ямой, тогда в ней возникает стабильность, пусть и с неприятным запахом фекалий и крови.

Почивший в бозе "юморист" Задорнов даже сделал себе сценическую карьеру на этой теме. Он внушал гордость в души рабов и воспевал их способность выживать на самом дне выгребухи там, где ни один народ просто и минуты не выживет. Воспевая такую необыкновенную выносливость и способность жить в заведомо не людских условиях, он как-то не пояснил слушателям, что весь остальной мир не желает жить в выгребухе и даже видеть ее не хочет.

Кстати, он не стал уточнять, что и сам он – тоже не хочет именно так жить, и что так не живет никто, кто имеет выбор. Но рабу нужно было чувство гордости за свое рабское положение и Миша его дал, а потом – дал дуба. И вот, когда он отправился на "солянку" с Кобзоном и ансамблем Александрова, вдруг оказалось, что так пояснить суть рабской гордости и некому, а потому – раб стал беспокоиться и пришел к выводу, что так (чего доброго) можно и барина лишиться. Дабы такая оказия не случилась, надо же как-то действовать и действия начались.

И вот в российской прессе появился призыв к решительным действиям. Выглядит он вот так:

"Группа рабочих и шахтеров Южного Урала выступила с предложением возродить в России крепостное право".

Не правда ли, смело, даже отчаянно? Но в отличие от старых времен, нынешний раб умеет читать, писать и даже составлять петиции. Вот ее-то и составил член челябинского отделения Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку. В частности, в ней сказано:

"Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это фактически и есть крепостное право", которое осталось только формально узаконить".

Люди же смотрят свои телевизоры и понимают, что их хозяева почему-то не строят усадьбы в своих землях, а покупают виллы, дворцы, замки и пентхаусы далеко за границей, и что в один прекрасный момент они могут просто бросить своих рабов на произвол судьбы и отчалить в свои заграницы. Рабы понимают, что там хозяевам жить и спокойнее, и удобнее, а потому – надобно закрепить за ними обязанность владеть своими рабами.

Кто-то еще считает, что это была шутка? Ну тогда может быть и Никита Михалков пошутил, который сказал, что его крестьяне поголовно написали заявления с просьбой к нему, взять их в крепостные. Нет, это – не шутка. Раб остался рабом сейчас, и останется им навсегда.

Между прочим, велосипедист сейчас из себя тоже начал строить хозяйчика. По крайней мере, мы уже слышали про “свободу на хлеб не намажешь” и “капитуляция уже состоялась”. Но у нас эти номера заканчиваются несколько иначе. Проффесор Витёк в курсе.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.