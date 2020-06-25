Сотні мільйонів на повітря: в Москві до параду перемоги влаштували 15-хвилинний салют. Фото та відео

Салют в Москві до параду перемоги

У Москві влаштували великий салют на честь параду перемоги, який пройшов в Росії 24 червня.

Феєрверк почався о 23:00 і тривав 15 хвилин. Відповідні фото і відео опубліковані в Telegram-каналі РИА Новости (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Салют в Москві до параду перемоги Twitter РИА Новости

Завершився салют залпами кольорів російського прапора.

Салют в Москві до параду перемоги Twitter РИА Новости

Також в інших містах Росії після проведення військового параду відбулися святкові салюти, зокрема, в Єкатеринбурзі, Волгограді, Ростові-на-Дону, Самарі.

При цьому ще напередодні в деяких російських ЗМІ піднімалося питання доцільності витрачати величезні на проведення параду і святкові салюти під час епідемії коронавируса.

Салют в Москві до параду перемоги Twitter РИА Новости

Для порівняння, як пише "НС Інфо", в 2019 році тільки салют обійшовся майже в 55 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав.