Сотні мертвих тюленів із Червоної книги викинуло на берег Каспійського моря. Фото

У Дагестані за чотири дні знайшли майже 300 мертвих тюленів на березі Каспійського моря.

Як повідомляє "Інтерфакс", фахівці Росриболовства виявили 272 туші мертвої каспійської нерпи, занесеної в Червону книгу, на узбережжі від Махачкали до Сулака і Самура (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Однією з імовірних причин масової загибелі тюленів назвали інфекційне захворювання вірусного або бактеріального походження.

За іншою версією, тварини задихнулися в каламутній воді, в яку виливаються нечистоти, або потрапили в сіті браконьєрів.

Заступник міністра природних ресурсів і екології Дагестану Азамат Гуйсенбеков заявив, що причина загибелі тюленів буде з'ясовуватися, цим займуться Росприроднагляд і Росриболовство.

Найбільше мертвих тюленів знайдено в північній частині узбережжя від Махачкали до Сулака riadagestan.ru

Причина загибелі тюленів буде з'ясовуватися riadagestan.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні на Камчатці сталася масштабна екологічна катастрофа – через сильне забруднення акваторії в ділянці бухт Авачинської затоки масового почали гинути морські тварини.

Тоді найбільш імовірною причиною катастрофи назвали наявність токсичних водоростей у водах.