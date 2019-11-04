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4 листопада • оновлено в 17:51
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"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"

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Нелегітимний депутат Державної думи РФ і колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська в понеділок, 4 листопада, привітала росіян із Днем народної єдності і нарвалася на хвилю критики.

Відповідний пост вона розмістила на сторінці в Inatagram. "Ми – найбільший розділений народ на планеті, який непроста історія нашої країни розкидала по різних куточках Землі", – написала Поклонська.

Вона закликала побудувати "прекрасну країну, в якій хотілося б жити всім росіянам, що волею долі опинилися в різних куточках планети".

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Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"

Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"

burckina-new.livejournal.com

Користувачі не оцінили посил кримської "Няші". "Саме так, у Росії майбутнього, а не в сьогоднішньому путінському смітнику", "У Росії багато завойованих і окупованих народів Сибіру і Кавказу, на їх території росіянином бути соромно, соромно бути окупантом", "Звідси всі тікають, ви не замислювалися, чому?" – відповіли в коментарях.

"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"
"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"
"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"
"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"
"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"
"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська згадала, що вона є українкою, і розлютила росіян фото у вишиванці.

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Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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