"Соромно бути окупантом!" Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію"

Нелегітимний депутат Державної думи РФ і колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська в понеділок, 4 листопада, привітала росіян із Днем народної єдності і нарвалася на хвилю критики.

Відповідний пост вона розмістила на сторінці в Inatagram. "Ми – найбільший розділений народ на планеті, який непроста історія нашої країни розкидала по різних куточках Землі", – написала Поклонська.

Вона закликала побудувати "прекрасну країну, в якій хотілося б жити всім росіянам, що волею долі опинилися в різних куточках планети".

Поклонську розкритикували за слова про "прекрасну Росію" burckina-new.livejournal.com

Користувачі не оцінили посил кримської "Няші". "Саме так, у Росії майбутнього, а не в сьогоднішньому путінському смітнику", "У Росії багато завойованих і окупованих народів Сибіру і Кавказу, на їх території росіянином бути соромно, соромно бути окупантом", "Звідси всі тікають, ви не замислювалися, чому?" – відповіли в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська згадала, що вона є українкою, і розлютила росіян фото у вишиванці.

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