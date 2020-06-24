Соратник Путіна прийшов на парад Перемоги в формі і зізнався, що не служив в армії. Відео

Спецпредставник президента РФ з питань екології та транспорту Сергій Іванов прийшов на парад Перемоги в Москві, надівши форму, проте зізнався, що ніколи не служив у збройних силах.

Увага на це звернув блогер Рустем Адагамов в Twitter. Він опублікував відео, на якому Іванов зізнається, що ніколи не служив в армії, крім місяця стажування перед вступом до інституту КДБ. Але і тоді він потрапив в Псковську дивізію ВДВ під чужим ім'ям і званням.

"Я не служив у збройних силах ніколи, але служив в органах безпеки – це складова частина військової організації держави. Але деяке відношення раніше до збройних сил мав, тому що перед тим як поступати в одне дуже закритий, ексклюзивний навчальний заклад, була дуже хороша практика: майбутніх слухачів відправляли на місяць на підготовку в ВДВ. Я потрапив в Псковську дивізію. Звісно, під чужим прізвищем, звісно, під чужим військовим званням, під виглядом лейтенанта запасу", – розповів він.

Відзначимо, що зараз у Сергія Іванова звання генерал-полковника у відставці. З 1975 року 10 років працював в КДБ – з 1976 по 1977 перебував в одному підрозділом з Володимиром Путіним. Після був заступником директора ФСБ, міністром оборони РФ, керівником Адміністрації Президента, а також займав ряд інших високих державних посад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав.