Соловйова зняли за дивною витівкою в студії. Відео

Тимур Григоренко Новини Росії 09:10, 22.04.2020

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов відзначився незвичайною поведінкою. Маріонетка Кремля пританцьовував в ефірі своєї передачі на YouTube.

Відео з "танцями" Соловйова опублікував користувач Сталінгулаг в Twitter.

"І ось цьому йоб*нарію платять по 70 тисяч за хвилину. Йому галоперидол потрібен і гамівна сорочка, він же натурально йо*нувся!" – йдеться в повідомленні.

Володимир Соловйов

Користувачі мережі були вражені такою поведінкою пропагандиста, вважаючи, що можливо Соловйов хворий.

"Може, він хворий?", "Танцювати під прогноз погоди – це якийсь абсолютно новий рівень. Відразу видно досвід – станцює під дудку влади в будь-якій позі, незалежно від мелодії", "Хоче звалити на дурня, як варіант", "Зі здоров'ям і з психікою там проблеми. і великі", "Я один помітив? У нього з'явилися копита", – писали в коментарях.

Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист Володимир Соловйов був викритий у брехні під час скандалу з відомим футбольним коментатором Василем Уткіним.

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