Соловйов знайшов "український слід" в протестах у Хабаровську: йому відповіли

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що за масовими протестами в Хабаровську, які не вщухають вже третій тиждень, нібито стоять українські активісти. За його словами, вони хочуть "розвалити Росію", відокремивши цей край.

Своїми роздумами з цього приводу скандальний телеведучий поділився на особистому Telegram-каналі, заявивши, що українці навіть нібито почали спеціально сплановану акцію для розгойдування ситуації в регіоні.

"Українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію – закликають до відокремлення краю. Акція Bot-net в мережі – це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про приналежність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії. Розповсюджують українську карту, де територія Хабаровського краю відзначена як "Зелений Клин". Назва, яку використовували для цих земель в XIX – початку XX століттях переселенці з України", – поділився своїм занепокоєнням Соловйов.

Крім того, його обурило, що деякі люди нібито побачили схожість між прапорами України і Хабаровського краю.

"Протести в Хабаровську пояснюють пробудженням "коду нації", і це пояснює, що мешканці міста, які вийшли на вулиці, – справжні українці. А протести – не що інакше, як Майдан. Українські користувачі всерйоз міркують, що їм потрібно повернути свої землі. За рахунок публікацій про "українські витоки" на Далекому Сході, блогери нарощують перегляди. Часто в соціальних мережах трапляється фраза: "Хабаровськ – це Україна". Що по суті – неприкритий заклик до розвалу Росії", – продовжив накручувати росіян пропагандист.

Українські користувачі мережі з гумором відреагували на слова Соловйова і влаштували йому тролінг під постом журналістки Яніни Соколової.

"До речі так... "Хабаровськ – це Україна", "Думаю, пора переписувати гімн: не "Від Сяну до Дону", а від Чорного до Жовтого або Японського моря! Боже, бережи Україну!", "Ото у Солов'я рвонуло!", "Навіть за назвою видно, що це Україна: Хабаровськ, а не Взятовськ", "Вогонь! А що? Нехай буде!", "Зелений Клин наш!", "Хабаровська народна республіка", "Ну, якщо так хочуть, то ми не проти", – жартують над Соловйовим в коментарях українці.

Нагадаємо, ситуація в Хабаровську станом на 27 липня як і раніше напружена. Як повідомляється на Telegram-каналі Znak.com, на центральній площі біля будівлі уряду регіону знову зібралися кілька тисяч протестувальників. Люди скандують "Путіна у відставку!" і "Путіна під суд!".

Акції протесту в Хабаровську не вщухають вже третій тиждень Telegram-канал Znak.com

Люди протестують проти затримання ексгубернатора Сергія Фургала Telegram-канал Znak.com

Підтримати людей в місто приїхав музикант і політик Сергій Шнуров. Крім того, він заявив про намір зняти фільм про хабаровські протести для свого каналу RTVI.

Сергій Шнуров приїхав на зустріч з мітингувальниками в Хабаровську Telegram-канал Znak.com

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