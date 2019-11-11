Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що нібито любить Україну, але ненавидить її жителів, яких називає "б*ндерівцями".

Абсурдну заяву видав він в ефірі передачі "Судьба человека" на КремльТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені кажуть: "Чому ти так говориш про Україну?" Та я обожнюю Україну! У мене бабуся з дідусем закінчили Харківський авіаційний інститут, у мене досі тітка в Горлівці живе, неможливо вивезти", – висловився він.

Соловйов зробив дивну заяву про любов до України Газета.ру

Соловйов також запевнив, що не відокремлює народ України від народу Росії. "Ми всі єдиний, гігантський радянський народ", – озвучив він.

"Але я б*ндервців ненавиджу і я нац*стів ненавиджу. Шістьох моїх рідних живими закопали в землю під час війни тільки за те, що вони євреї. Тому коли я цих всіх бачу і чую, цей затаєний антисемітизм раптом виявляється в XXI столітті в сучасній Україні", – додав він у дусі російської пропаганди.

Увага! Відео містить пропаганду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов запропонував розділити Україну між Росією, Угорщиною і Польщею.

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