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11 листопада • оновлено в 20:18
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"Б*ндерівці і нац*сти": Соловйов зробив дивну заяву про любов до України

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що нібито любить Україну, але ненавидить її жителів, яких називає "б*ндерівцями".

Абсурдну заяву видав він в ефірі передачі "Судьба человека" на КремльТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені кажуть: "Чому ти так говориш про Україну?" Та я обожнюю Україну! У мене бабуся з дідусем закінчили Харківський авіаційний інститут, у мене досі тітка в Горлівці живе, неможливо вивезти", – висловився він.

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Соловйов зробив дивну заяву про любов до України

Соловйов зробив дивну заяву про любов до України

Газета.ру

Соловйов також запевнив, що не відокремлює народ України від народу Росії. "Ми всі єдиний, гігантський радянський народ", – озвучив він.

"Але я б*ндервців ненавиджу і я нац*стів ненавиджу. Шістьох моїх рідних живими закопали в землю під час війни тільки за те, що вони євреї. Тому коли я цих всіх бачу і чую, цей затаєний антисемітизм раптом виявляється в XXI столітті в сучасній Україні", – додав він у дусі російської пропаганди.

Увага! Відео містить пропаганду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов запропонував розділити Україну між Росією, Угорщиною і Польщею.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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