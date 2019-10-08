Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов зухвало відповів на заклик президента РФ Володимира Путіна не критикувати Україну.

Він заявив, що в ефірі його шоу на каналі "Росія 1" не звучить жодної брехні стосовно сусідньої держави. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

"Наша політика дуже проста: ми говоримо правду. Якщо вона ображає когось із наших українських телеглядачів, то це теж непогано – змушує їх одуматися і подивитися на себе іншими очима. <...> Плюс Україна – це ж альтернативна реальність. Вона за нас відпрацьовує ті шляхи, якими ми, на щастя, не пішли ", – сказав Соловйов.

Він додав, що продовжить обговорювати політику нашої країни.

Соловйов розсердився на Путіна через Україну КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва огризнулася на Путіна через Україну і заявила, що говорить тільки правду.

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