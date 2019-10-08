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8 жовтня • оновлено в 13:34
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Соловйов розсердився на Путіна через Україну

24.5т Читати матеріал російською

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов зухвало відповів на заклик президента РФ Володимира Путіна не критикувати Україну.

Він заявив, що в ефірі його шоу на каналі "Росія 1" не звучить жодної брехні стосовно сусідньої держави. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

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"Наша політика дуже проста: ми говоримо правду. Якщо вона ображає когось із наших українських телеглядачів, то це теж непогано – змушує їх одуматися і подивитися на себе іншими очима. <...> Плюс Україна – це ж альтернативна реальність. Вона за нас відпрацьовує ті шляхи, якими ми, на щастя, не пішли ", – сказав Соловйов.

Він додав, що продовжить обговорювати політику нашої країни.

Соловйов розсердився на Путіна через Україну

Соловйов розсердився на Путіна через Україну

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва огризнулася на Путіна через Україну і заявила, що говорить тільки правду.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Соловйов Володимир Путін
Місце
Росія
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Федоров Василий
Федоров Василий
Если соловей так скажет без согласования с тем кем надо, то мы лишимся Трэшовой программы на росТВ. А Петросян поднимется в рейтингах
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Питон Каа
Питон Каа
Да уж, действительно, Украина для нас наглядный пример, что могло бы быть с Россией, если бы она продолжила курс 90-х годов. Эта страна, раздираемая политическими, этническими и языковыми противоречиями, живущая в кредит, с разрушенной экономикой, образованием, наукой, медициной и промышленностью, с разбегающимся куда глаза глядят трудоспособным населением в поисках работы с достойной оплатой труда, да еще и ведущая гражданскую войну с частью своего населения, не согласного с итогами вооруженного переворота на майдане - явилась прививкой для россиян, особенно для тех, которые думают, что запад им поможет организовать достойную жизнь. Глупцы, запад интересуют только дешевые ресурсы и рабочая сила, им и дела нет о вашем уровне жизни.
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Южная 098jhgbn
Южная 098jhgbn
Питон Каа, единственное, что разрирает украинцев - это агрессивные действие Кремля по уничтожению Украины как государства. Если бы не Путин с его враньем в СМИ, если бы не оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе - мы бы сейчас жили совсем иначе.
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тимчук нина
тимчук нина
Коксовый Ларушка, Что , опять? Неблагодарная Россия. Спасенная и возражденная Россия на "ножках Буша", окрепшая стала пинать своих кормильцев? Хотя ,,, за что благодарить , для США "ножки" это отходы , техническое сырье для корма животных. Это для нас, советских, было лакомство.Это в США мясом считается мякоть, а у нас все , кроме рогов и копыт.
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
ватаны-свинорусы,путин и соловьев 3,14дарасты в хорошем смысле этого слова или плохом, вам как больше нравитса?
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