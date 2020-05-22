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22 травня • оновлено в 20:27
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Соловей розповів про "поганий" стан Путіна: скоро не зможе з'являтися на публіці

13.9т
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Російський політолог Валерій Соловей розповів, що президенту Росії Володимиру Путіну двічі ставало погано перед записом звернень до народу з приводу пандемії коронавіруса.

Як він розповів в інтерв'ю sobesednik.ru, на опублікованих записах помітно, що російському лідерові було зле. За його словами, іноді запис звернення доводилося відкладати на 4-5 годин.

"Двічі йому ставало зле. До того ж треба врахувати, що ці звернення до нації – запис, а не прямий ефір. Йому ставало зле, один раз все перервали, не вдалося вчасно почати, в інший раз відклали на 4 або на 5 годин. Втретє не стали переривати, але все ж помітно, що йому зле", – сказав Соловей.

Володимир Путін

Володимир Путін

Він спрогнозував, що, найімовірніше, Путін незабаром взагалі не зможе з'являтися на публіці.

"Йому дійсно дуже важко, зрозумійте. Він не може на публіці з'являтися, а дуже скоро не зможе взагалі – для цього, до речі, в тому числі і потрібна Держрада", – додав політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець стверджує, що здоров'я президента Росії останнім часом сильно похитнулося, а його хвороба, можливо, пов'язана з "головою і психікою". Більш того, в наступному році його нібито може навіть не стати.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
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