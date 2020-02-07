Вчера произошло событие, которое нельзя оставлять незамеченным, поскольку оно может и скорее всего – обернется очередной трагедией. Российские военные сообщили, что в четверг в сирийском воздушном пространстве произошел инцидент непонятного свойства, в результате которого, якобы сирийские ПВО, чуть не сбили собственный авиалайнер А320 авиакомпании Cham Wings, совершавший рейс Тегеран-Дамаск.

При этом, было отмечено, что сирийская ПВО чуть не уложила свой самолет в связи с тем, что израильтяне используют гражданские самолеты для того, чтобы прикрываться ими при атаках на иранские и асадовские военные объекты на территории Сирии. В связи с этим, самолет совершил вынужденную посадку не в аэропорту Дамаска, а на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. На борту было 172 пассажира. Естественно, что всю вину за этот, якобы инцидент, россияне возложили на израильтян.

В связи с этим, возникает сразу ряд вопросов, ответы на которые и вызывают тревогу. Начнем с того, что заявление сделали россияне, а не сирийцы, хотя именно вопросы гражданской авиации россиян не должны бы касаться совсем. В самом деле, самолет – сирийский, ПВО – тоже, с их слов – угроза израильская, где там угадывается РФ – непонятно, однако громкие заявления делаются именно россиянами.

Далее. Аэропорт Дамаска имеет незначительную функцию гражданского транспортного узла. На самом деле, он давно представляет собой военную авиабазу, на которой и вокруг которой развернута военная инфраструктура войск Асада и "туристов" из иранского КСИР. Там находятся центры управления войсками, логистические базы и те самые системы ПВО, которые "чуть не стали причиной".

Израильтяне регулярно наносят авиационные и ракетные удары по военной инфраструктуре в районе аэропорта и это стало уже рутиной. В связи с этим, любое вменяемое правительство принимает одно из двух решений: либо аэропорт объявляется полностью демилитаризованным объектом и вся военная красота, кроме ПВО, куда-то отводится подальше, либо оно закрывает гражданские перевозки по причине перманентных военных действий. Третьего тут не дано.

Если же правительство напичкало аэропорт и прилегающие к нему территории военными объектами, то это значит лишь одно, принято решение прикрывать их гражданскими самолетами, в надежде на то, что противник не решится атаковать в таких условиях. То есть, проблема решается на уровне решения по военному статусу аэропорта. Правительство Сирии сделало свой международный аэропорт авиабазой и напичкало его законными целями для военной атаки.

По сути, уже на этой стадии все вопросы должны быть сняты. Виновная сторона – правительство Сирии, которое не убрало гражданские аэропланы в место, где нет военных. А уж вешать вину на Израиль может либо человек, с фантазией на всю голову, либо российский военный, что по факту – одно и то же.

Но тут возникает еще один вопрос, касающийся качества вооружений сирийских ПВО. На самом деле, гражданский авиалайнер не поднимется в воздух, если он не оборудован системами предотвращения столкновений. Это значит, что кроме четкой и понятной сигнатуры на любом радиолокаторе, он еще постоянно сигнализирует о своем месте положения и о том, кто он, включая тип самолета, номер рейса, маршрут движения, скорость и высоту.

В общем, он дает свою развернутую подпись не только и не столько для военных, как для всех участников воздушного движения. По факту, все гражданские структуры или другие самолеты точно знают, кто это летит, куда летит и каковы его параметры полета.

Но вот выясняется, что сирийские системы ПВО могут допускать ошибки, которые не допускают гражданские. А как известно, у Сирии нет никаких систем, кроме как произведенных в РФ. То есть, там эксплуатируется техника и вооружения только российского производства. И вот российские военные поясняют, что их хваленая система чуть не дала сбой и не срубила гражданский авиалайнер потому, что израильтяне виноваты!

То есть, сами же поставили сирийцам свое Г, которое не способно сбить израильские военные самолеты, зато рубит гражданские или наподобие их, аэропланы. Просто вспомним, российский Бук сбил малазийский Боинг. Российская система С-200 (если верить этим трепачам, а не С-300 или С-400), которой якобы управляли сирийцы, завалила тихоходный самолет-шпион ВВС РФ Ил-20. Российская же система ПВО "Тор", поставленная в Иран, сбила украинский Боинг в Тегеране. И вот теперь, по словам россиян, она же чуть не сбила сирийский А-320.

Ну и еще один, вроде бы простой, но на самом деле – ключевой вопрос. На самом деле, российские военные прямо сказали, что их вооружение в очередной раз облажалось. Но зачем об этом вообще говорить? Какой смысл говорить о том, что ваше железо – хлам и что его надо убирать как можно дальше от гражданской авиации. Ведь обычно там свое железо описывают в превосходных степенях, типа "анало говнет", а тут – сами расписались в опасности своих систем ПВО для гражданской авиации. Ведь наверняка национальные системы ПВО имеют какие-то блокирующие системы, предотвращающие пуск ракет по гражданским самолетам, если только такой самолет прямо не указан как цель? Более того, военные самолеты, как Ил-20 и собственные гражданские аэропланы, как-то должны отражаться в системе распознавания "свой-чужой". Если система этого не умеет делать, то это – слон в посудной лавке, нечто изначально вредное.

По логике вещей, такое заявление могли бы делать сирийские официальные власти, а россияне должны бы им затыкать рот, чтобы те не "палили контору", но получается все наоборот. Сирийцы либо молчат, либо исполняют роль жидкой подпевки для россиян, а те ведут сольную партию.

Согласимся, что такой расклад либо сильно смердит сюрреализмом, либо это заявление мы анализируем как отдельное событие, вырванное из общего контекста какой-то операции. Но в таком случае, цель операции должна быть намного массивнее, чем репутация собственных систем ПВО, а возможно, и лайнера с его пассажирами.

И тут следует вспомнить, что осталось совсем немного времени до слушания дела по сбитому малазийскому самолету. Если бы Москва пошла по пути Тегерана и признала, что самолет сбили их военные и уже крутила бы кормой по поводу того, как их Бук оказался на Донбассе, уличив в преступном приказе умершего от сердечного приступа генерала, то это была бы одна история, но Москва заняла другую позицию.

Мало того, что она полностью отрицает свою вину и тот факт, что отстрелялся ее комплекс, официальные лица уже успели публично нагородить такого бреда, что сдавать назад либо некуда, либо только в Гаагу. Нам трудно сказать, какой очередной цирк готовят в Москве, но возможно, там хотят размыть эту ситуацию тем, что случайные срабатывания систем ПВО – привычное дело, а чтобы набрать статистику – срубят еще один самолет, чтобы показать, что современная техника может допускать ошибки. Возможно, там что-то хотят подстроить, чтобы вмазать в "красненькое" Израиль, чтобы потом кивать на него, мол – евреи тоже – хороши!

Либо там какой-то другой сценарий, но в любом случае, это заявление следует рассматривать серьезно и на всякий случай, наготове держать специалистов, которые отправляются на место крушения гражданского авиалайнера. Такая возможность, по сути – уже анонсирована россиянами.

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