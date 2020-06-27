Собчак про напад на її знімальну групу в монастирі: били "здорові бугаї"

Телеведуча Ксенія Собчак розповіла подробиці нападу на її знімальну групу в Середньоуральському жіночому монастирі.

Як повідомила вона в коментарі "Комсомольській правді", група знімає фільм про опального схиігумена РПЦ Сергія (Миколу Романова), який захопив монастир.

"Ми прийшли до героїні нашого фільму. Прийшли провідати могилу її матері – вона нам показала дорогу до цієї могили на території храму. Парканів, огорож там не було. Ми підійшли до цієї могили, після чого до нас підійшла група людей бандитського вигляду. Величезні бугаї!" – заявила Собчак.

За її словами, знімальну групу стали виштовхувати з кладовища в сторону площі храму.

"Там вони мене штовхнули і утримували на землі. В цей момент почали бити режисера нашого фільму Сергія Єрженкова, відібрали у нього камеру. Ще кілька людей почали бити героя нашого фільму – Філіпа, який як раз розповідав, як над ним знущалися в цьому монастирі, коли він був дитиною", – зазначила телеведуча.

Постраждалі викликали поліцію і чекають її приїзду в машині.

"Вони вкрали у нас камеру дорогу – там всі наші знімальні матеріали", – поскаржилася Собчак.

Раніше OBOZREVATEL писав, що скандальний схиігумен РПЦ Сергій (Микола Романов) захопив Среднеуральский жіночий монастир в Свердловській області Росії і виставив для його охорони козаків.