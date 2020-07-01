Это случилось в уральском монастыре, который захватил главный "диссидент" Русской православной церкви схиигумен Сергий (Романов).

Вещающая на государственном Первом канале Собчак отправилась с бывшим журналистом "Дождя" Сергеем Ерженковым снимать репортаж о насилии над несовершеннолетними. Как утверждают критики мятежного схиигумена, оно регулярно творится в монастырях, в которых служит этот экс-милиционер и экс-заключенный, пишет Константин Эггерт для Сноб.

Насилие — дело уголовно наказуемое. Будем надеяться, что бывшие коллеги по работе отца Сергия в милиции (ныне полиции) разберутся как с произошедшим со съемочной группой, так и с обвинениями в издевательствах над детьми. Но стойкое ощущение трагифарса не исчезнет. Причем трагифарса символичного. Для меня и Собчак, и схиигумен Сергий — типичные явления нынешней российской реальности.

Создающая скандальные сюжеты для госТВ Собчак — живой образец цинизма российских верхов путинской поры. Она прошла путь от "звезды" протестов на Болотной площади до работы по найму в администрации президента. Создание сюжетов для Первого канала — по сути, та же работа в АП, как бы это ни было юридически оформлено. На своем жизненном пути она оказала большую услугу Кремлю, сыграв роль оппозиционного кандидата в президентской кампании 2018 года. И получила в награду новую роль на госТВ России — создателя "разрешенных" сенсаций про "разрешенных" злодеев. Это вполне в русле путинских филиппик против коррупции в стиле "если кто-то кое-где у нас порой". Вот и зло в России — это фрики, типа схиигумена, а не друзья президента из госкорпораций, не создатели ЧВК, воюющих за интересы Кремля, не люди, сбившие малайзийский боинг, и еще много других "не".

Выскажу осторожное предположение: прорыв в монастырь планировался как конфликт. Хайп обеспечен, рейтинги и реклама тоже. Как в случае с телеэфирами семьи водителя, погибшего при столкновении с автомобилем Михаила Ефремова, это эксплуатация несчастий, а не поиски истины. Гостелевидение эпохи Путина буквально живет такими сюжетами. Потому что в промежутках между ними аудитории легче "впарить" "обнуление", "агента госдепа Навального" и неувядающий много лет "переворот на Украине". Собчак прекрасно знает, какой номер ей предназначен в этом макабрическом цирке. Она такой же "журналист", как Джулиан Ассанж, и такой же "борец за правду", как Эдвард Сноуден.

Монах-бунтарь Сергий (Романов) — тоже символ современной России, хоть и необычный. Лично я убежден, что этот человек верит во все, о чем говорит — и в "псевдоэпидемию" коронавируса, и в императора Николая Второго как "второго Христа", и в дьявольское происхождение ИНН и СНИЛС.

Он олицетворяет собой отчаяние и — увы — невежество части российского общества, живущей, в основном, в провинции и прибегающей к самыми диким объяснениям, чтобы осмыслить безнадежность и нищету своего нынешнего существования. Внезапный и молниеносный крах СССР породил в среде верующих запрос на простые объяснения сложных вопросов, на "твердую руку" и армейское послушание авторитетам.

В постсоветской православной среде это нашло отражение в возрождении и фантастическом взлете феномена "старчества". Современные "старцы" — иногда вовсе не такие старые и далеко не всегда умудренные в монашеской жизни. Они часто становятся своего рода "гуру", руководят не только духовной, но и повседневной жизнью своих "чад", направляют их в русло фундаменталистского толкования веры, распространяют теории заговора.

Подавляющее большинство российских фундаменталистов — сторонники неограниченной самодержавной монархии. Их немного, но они очень активны и заметны. Эта среда породила и "царебожников", и сторонников канонизации Григория Распутина, Ивана Грозного и даже Иосифа Сталина. Схиигумен Сергий — одна из самых популярных и влиятельных в ней фигур. Его авторитет не пошатнули многочисленные скандалы с принуждением "духовных чад" к отказу от собственности, имущественные споры и даже обвинения в рейдерских захватах. Более того, его продолжали продвигать и оберегать несмотря на, мягко говоря, неоднозначную репутацию.

Случившееся — следствие катастрофического падения авторитета Русской церкви и лично патриарха Кирилла. А если говорить шире — неадекватности постсоветской церкви задачам "новой евангелизации", ее неумению вести миссионерскую работу. В отличие от своего предшественника, патриарха Алексия II, нынешний предстоятель РПЦ откровенно пасует перед фундаменталистами, боится их критики за слишком (с точки зрения радикалов) "либеральный" подход к вере, встречу с папой римским и... близость к власти. Ведь с точки зрения тех же "царебожников" Путин — мягко говоря, далеко не идеальный правитель. От идеального ждут завоевания Украины и превращения православия в государственную религию.

Схиигумен Сергий бросил вызов всей иерархии РПЦ. Церковные власти не знают, что с ним делать, а власти светские — то есть, Кремль — наслаждаются видом унижения патриарха, который, с их точки зрения, провалил борьбу с пандемией, оказался слабым "менеджером" и не очень авторитетным проповедником. То, что государственное телевидение, на которое работает Ксения Собчак, не замалчивает этот скандал — симптоматично. Ведь если обвинения в насилии над несовершеннолетними в адрес схиигумена Сергия — правда, то это бросает тень на высшую иерархию, которая, получается, покрывали его, пока он не выступил лично против патриарха. А если не докажут, то, как в старом анекдоте, "осадочек останется".

Россия Собчак смотрит на Россию иеромонаха-конспиролога с барской брезгливостью и неподдельным удивлением. Россия "царебожников" и икон со Сталиным смотрит на Собчак и видит символ разврата, антицерковности и вообще, той страны, с которой им не по пути. Странным образом, эти люди вызывают у меня если не симпатию, то сочувствие. Они хотя бы искренне верят в то, что бредни отца Сергия — это и есть христианство, что Ротшильды правят миром, а Билл Гейтс создал коронавирус. В отличие от них, мастера кремлевской культуры и журналистки искренне верят только в то, что "бабло побеждает зло".

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