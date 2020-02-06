"Собачий холод без їжі і туалету!" Росіяни поскаржилися на пекельні умови в літаку з Китаю

Росіяни, яких евакуювали з епіцентру коронавірусу міста Ухань в Тюмень, поскаржилися на жахливі умови на борту літака.

Як повідомив журналіст Ілля Мільштейн в блозі для Грані.ру, на літаку перебувало 144 людини. Їх перевозили в Тюмень нібито в супроводі військових медиків і експертів-вірусологів з Міністерства оборони Росії.

За словами пасажирів, не дивлячись на те, що губернатор Тюменської області Олександр Моор, розрекламував так звану евакуацію, росіяни спершу навіть не могли домогтися від співробітників консульства Росії в КНР, коли людей заберуть з Уханю і як їм готуватися до польоту. Потім же їм довелося зіткнутися з жахливими умовами в літаку – відсутністю їжі, води і туалету протягом 12 годин.

Евакуація росіян з Китаю Alex Vitauskas

"Чомусь всім набрехали, ніби відвезуть в підмосковний санаторій. А найстрашніші сцени розгорнулися в літаку ІЛ-76МД, досить-таки придатному для перевезення диверсійних підрозділів, але геть непридатному для мирних пасажирів, тим більше для сімей з маленькими дітьми.

Собачий холод, їжі ніякої, пити теж не варто, оскільки на борту немає туалету і якісь відра замість нього – і це протягом 12 годин. Везли як картоплю ... вивантажили на дозаправку в Улан-Уде і навіть не підготували гарячий чай і їжу. У наметах стояли холодний чай і пиріжки з замерзлої начинкою", – розповіли пасажири.

Журналіст зазначив, що росіян, "як худобу загнали в самий незручний для них літак". І зверталися не належним чином – не годували і обманювали. За його словами, в свідченнях росіян, які повернулися додому, відбивається "чиновницьке свавілля, ідіотизм і пофігізм".

"Своїх кидаємо, буквально як худобу заганяємо в самий незручний для них літак (чому було не зафрахтувати нормальний пасажирський" Боїнг"?), Обманюємо, не годуємо, піддаємо реальній небезпеці застудитися і захворіти. Та й чого з ними чикатися, кому їх жаліти, цю "шелупонь", цих "жлобів", це "бидло", як називають земляків обрані ними керівники.

Як називають – так до них і звертаються, і в свідченнях росіян відбивається чиновницьке свавілля, чиновницький ідіотизм, чиновницький пофігізм щодо підвідомчого народу", – написав він.

Користувач Alex Vitauskas виклав у Facebook фото евакуації. Він порівняв три фотографії – турецького, французького та російського лайнера, надіслані для евакуації з ураженого коронавірусом Уханю. За фото видно, що умови в російському літаку дійсно жахливі.

"Де літак великої ресурсної федерації вгадаєте? Дуже схоже на депортацію в вагонах для худоби або барак одного з концтаборів ГУЛАГу", – написав він.

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