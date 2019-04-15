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Сніг "вибухнув": унікальне явище в Росії потрапило на відео

1.2тЧитати матеріал російською

У Росії в Хабаровському краї туристам вдалося зняти унікальне природне явище: схід лавини на гірському хребті Джак-Унахта-Якбияна.

Відео виклали в мережу учасники проекту "Планета тайга". На кадрах видно, як у якийсь момент, сніговий покрив буквально "вибухнув" і почав рухатися вихором.

"Наш маршрут проходить по гребеню, де лавини бути не може в принципі. Унікальність походу в тому, що можна спостерігати (хоч і рідко) такі явища, перебуваючи у цілковитій безпеці", – розповіли автори відео.

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Сніг "вибухнув": унікальне явище в Росії потрапило на відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поточного року в Швейцарії зійшло дві потужні лавини, що спричинили смерть двох лижників.

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Росія
Тег
Новини Росії
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