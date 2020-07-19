Сможет ли Россия победить Путина? Хабаровск покажет

Если провести некую аналогию событий в России сегодня и периода известного как Гражданская война прошлого века, то мы можем увидеть определенные параллели которые свидетельствуют об удивительном явлении - в стране идет гибридная Гражданская война. Войне которую пытаются не замечать и игнорировать в Кремле. Война, которая не может развернуться в полную силу из-за глубинности процессов протеста и боязни всех сторон конфликта вывести его в плоскость “русского бунта” бессмысленного и беспощадного…

Для полного понимания происходящих сегодня в России процессов надо понимать, что у высших правящих семей России нет и не было никакого противостояния ни с Украиной ни с Западом. Не было и не будет.

Никто из российской элиты не будет и не намерен верещать про "агрессивные страны НАТО". “Агрессия” США или Украины - это продует исключительно для внутреннего употребления.

Российская элита навсегда связана с Западом. Там все их капиталы, недвижимость, семьи, жизнь.

Идея же вернуть России корону некого величия вовсе не лежит в сфере их интересов. Это больше мечта чекистов вроде Путина или Патрушева, которые рассказывают про бесконечную Россию, и “новую российскую интеллигенцию” в лице сотрудников ФСБ.

Никто собственно никогда не был против этих и других маниакальных шизофренических идей, до того как они не стали активно внедрятся, отдаляя российские элиты от Запада.

Поверьте, никто не ждал от Путина захвата Крыма и уж тем более никто не ждал войны с Украиной. Элитам всегда была удобна комфортная псевдолиберальная Украина с ее игрушечной независимостью и попытками европеизироваться.

Никто не хотел ни конфликта, ни санкций, ни уж тем более войны.

Все прекрасно понимали, что существующие границы всем удобны.

Как и понимали: создай Россия мягкие условия для “присоединения” Украины и Беларуси и уже завтра мифическая “триединая Русь” стала бы действительностью.

Но Путин поступил иначе. Забыв об интересах элит он начал выстраивать свою солдафонскую программу жесткой реинтеграции СССР через войну, конфликт, обострения национальной вражды и конфликта национальных интересов.

Идеологической платформой под это “воссоединение” стала попытка “сшить” исторических противников внутри самой России: чекистов и монархистов.

Дикий противоестественный союз православных коммунистов стал той самой движущей силой которая и втянула Россию в безумие войны.

К чему это привело?

К абсолютно закономерному итогу.

Итогу который выгоден Путину, но не нравиться той России, которая не искала ссоры с Западом и тоже как могла европеизировалась.

При чем, тут надо отметить, что европеизировалась часть передовой России тоже весьма своеобразным образом: они стали меньше красть.

Новые антипутинские элиты выстроили свою линию обороны России как раз таки в разрез его желанию выдавить страну как лимон, отбирая и продавая за границу все, что только можно продать, не инвестируя обратно ни копейки.

Чиновники, такие как Фургал - яркий тому пример. Не будучи святым он смог умерить свою алчность и обеспечить невиданную по меркам России поддержку региона, почему и превратился в личного врага кооператива Озера и лично Роттенберга.

Фургал показал, как можно подарить России шанс, и сразу стал оппозиционным политиком.

Арест Фургала - отличное свидетельство того что Путин испытывает панический страх перед событиями и людьми которых он не контролирует. Спрут ФСБ не смог справиться, система дала сбой, а протестные настроения стали свидетельством того что как раз таки Россия не больна, а здорова! Что как раз и демонстрирует Хабаровский край издревле населенный украинцами.

Да-да. Мирный протест в Хабаровске сегодня - это этакий отголосок Киевского Майдана, который бы в России провести давно бы и рады, но…

Очень сильно боятся “русского бунта”.

Киев в этом отношении весьма мил для Кремля, как и украинцы в принципе. Идея выступления аналогично Киевскому греет душу российскому истеблишменту, а потому во многом от результата массового протеста в Хабаровске зависит будущее всей страны.

Еще раз: потому что Хабаровский край - это не пылающий край России, а та часть ее которая продемонстрировала возможность бороться с болезнью под названием “чекизм”.

Что еще крайне примечательно и просто таки символично.

В то время как Путин и Патрушев проводят на одному конце “империи” вежливый захват Беларуси, залив по самую макушку оппозицию деньгами, выдвинув не одного, а целых три “оппозиционных” кандидата, подключив весь свой ручной “оппозиционный” ресурс против Лукашенко. На другом конце “империи” взрывается Хабаровск!

Хабаровск, от которого никто никогда и не думал ждать неприятностей.

Путин сейчас реально взбешен. Он даже отменил поездки в Крым и Сочи, пытаясь понять как ему остановить “хабаровский кейс”, и не дать волне восстаний захлестнуть Россию.

А захлестнуть он может, потому что элиты давно уже низложили Путина и сейчас просто не готовы пойти на Майдан, потому как не видят возможности его контролировать.

России сейчас крайне нужен успешный “хабаровский сценарий” победы над Путиным, так как тогда появиться возможность уйти из путинской парадигмы нового концлагеря и вечной холодной войны с окружающим миром, которую так любят чекисты.

Протест и недовольство позицией и положением в которое поставил Путин Россию есть не только у элит.

Долгое время Путину удавалось канализировать протестные настроения “выпуская пар” через добровольческие движения и войны, но уже сейчас ни такого подъема ни энтузиазма у россиян нет.

Две слабые попытки Суркова распалить огонь войны в Украине, провал государственного переворота в Беларуси, а теперь еще и Хабаровск, демонстрируют усталость россиян от мифа про внешнюю угрозу, и скорее уведут россиян на площади против Путина чем позволят втянуть их в очередной военный конфликт.

Этот факт подтверждает, что запрос на стабильность уже не есть ключевым для россиян.

Хабаровск с его нулевой поддержкой партии власти скорее свидетельствует о степени готовности общества к переменам.

Изменения россиянами вожделенны и желаемы и единственно чего им сейчас не хватает, так это один мобилизующий фактор.

Наиболее вероятный риск доминированию идеологии путнизма - чекизма в России сегодня представляет Украина.

Если Украина сохранит свой вектор, уйдет из-под влияния газового спрута, а также сможет объединиться в своих истреблениях с Беларусью, то Киев, а не Москва станет центром способным достаточно мотивировать россиян выступить против режима и уйти от идеологии “чекизма”.

Что же касается гибридной Гражданской войны и отсылок к событиям столетней давности.

После переворота который привел к смене элит в России и установил режим кровавой “пролетарской диктатуры”, сами элиты никуда не исчезли. 80% офицерского состава РККА были представителями армии “царской” России. Они выступили в той войне на стороне “чекистов” исходя из главного мотива - не дать распасться Империи.

Они выступили против России, но как тогда думали - За Россию.

Результатом такой их преступной халатности стал не 70 летний, а все еще продолжающийся кошмар. Кошмар, который можно остановить если начать договариваться и искать союзников уже сейчас, а не тогда когда будет уже поздно.

Так, к примеру, Деникин, бредящий идеей Великой и неделимой России, не только отказывался признавать независимость Украины и Польши, но и отверг их помощь в захвате Москвы.

“Никогда не даст “русский” офицер польским оккупантам более занять Москву”, говаривал он, прося Антанту остановить успешное продвижение польской армии.

И вот, вы знаете ему удалось. Поляков остановили, что дало большевикам возможность для маневра, она перебросили силы, и разбили Деникина.

Договариваться с независимой Украиной и Польшей догадался только Врангель, который пытался удержать Крым. Но было уже поздно.

Благодаря грандиозной дипломатической победе большевиков Польша вышла из конфликта, и Украину с Врангелем большевики просто смели.

Сегодня, спустя 100 лет, у России есть шанс как у Деникина отказаться от имперской шизофрении и объединиться с Украиной и Беларусью ради свержения все того же старого, ну куда более матерого и сильного врага.

Шанс есть. Но воспользоваться им можно только осознав перспективу будущей настоящей федерализации страны и отказ от губительного для России советского “имперского” прошлого и амбиций.

Пойдет ли элита страны на это? - Вопрос открытый.

Сможет ли победить Путина? - Хабаровск покажет.