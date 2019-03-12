"Смішно ж! Ганьба!" Жириновський ополчився проти головного військового свята Росії

Святкування Дня захисника вітчизни в Російській Федерації потрібно перенести з 23 лютого на іншу дату в теплу пору року.

Таку пропозицію зробив скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський на брифінгу в кулуарах Держдуми, передає "ПолітНавігатор".

"Тепло, парадна літня форма. Війська йдуть по всій країні. А що це за 23 лютого? 101 рік армії – смішно ж? Армії – більше тисячі років! Нашій армії 1055 років! А ми святкуємо 101 річницю. А що, до цього не було російської армії? Чи не було битви на Чудському озері? Чи не було битви на Куликовому полі? Полтавська битва, Бородіно! Кожні 100 років ми здійснювали великий подвиг! І царська Росія ніколи не втрачала території, тільки набувала", – сказав Жириновський.

Володимир Жириновський NovostiVolgograda.ru

Він звинуватив комуністів у тому, що в результаті їх правління Росією втрачені "мільйони квадратних кілометрів".

"І сьогодні колючий дріт між Латвією і Росією. Ганьба! Росіяни в тій стороні будуть дивитися на росіян в цій через колючий дріт", – сказав Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський задумав повернути кріпосне право.

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