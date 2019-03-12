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"Смішно ж! Ганьба!" Жириновський ополчився проти головного військового свята Росії

1.5тЧитати матеріал російською

Святкування Дня захисника вітчизни в Російській Федерації потрібно перенести з 23 лютого на іншу дату в теплу пору року.

Таку пропозицію зробив скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський на брифінгу в кулуарах Держдуми, передає "ПолітНавігатор".

"Тепло, парадна літня форма. Війська йдуть по всій країні. А що це за 23 лютого? 101 рік армії – смішно ж? Армії – більше тисячі років! Нашій армії 1055 років! А ми святкуємо 101 річницю. А що, до цього не було російської армії? Чи не було битви на Чудському озері? Чи не було битви на Куликовому полі? Полтавська битва, Бородіно! Кожні 100 років ми здійснювали великий подвиг! І царська Росія ніколи не втрачала території, тільки набувала", – сказав Жириновський.

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Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

NovostiVolgograda.ru

Він звинуватив комуністів у тому, що в результаті їх правління Росією втрачені "мільйони квадратних кілометрів".

"І сьогодні колючий дріт між Латвією і Росією. Ганьба! Росіяни в тій стороні будуть дивитися на росіян в цій через колючий дріт", – сказав Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський задумав повернути кріпосне право.

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Особа
Володимир Жириновський
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Dell Alex
Dell Alex
"И царская Россия никогда не теряла территории, только приобретала" ))) Дебил даже историю не учил )) Не говоря уже обо всем остальном )))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Dell Alex, и только свiдоме бидло, в плановом порядке проёпывает территории....правда те что были завоеваны с помощью москалей, кацапов и комуняк...как пришло, так и уходит...от брудного галицайского свiдомого бидла!
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
Dell Alex, воно більше косить під дурня. тобто - відпрацьовує роль "свого поцана" для бидла. а так воно - колишній кгбшник, знає кілька східних мов... до того ж не ховається за двійникам и і не коле ботокс. але пиздить те, про що мовчить путін. бо якщо стрільне - то заслуга пу, а якщо обісреться, то це власне лише жи. там свій розклад ролей кому що пиздіти.
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