Смірнов називав смерті від COVID-19 "Божою волею", а цивільних дружин "повіями": чим запам'ятався священник РПЦ

У середу, 21 жовтня, у Росії помер протоієрей РПЦ Дмитро Смірнов. Він був частим гостем кремлівських пропагандистських каналів, де виступав зі скандальними заявами щодо різних сфер життя.

OBOZREVATEL зібрав найпровокаційніші фрази російського клірика, який очолював Патріаршу комісію з питань сім'ї.

Коронавірус – "Божа воля"

Смірнов заявив, що люди помиратимуть від коронавірусу навіть під час карантину, якщо на те є Божа воля. Крім того, в ефірі однієї з радіостанцій він закликав вірян боятися не хвороби, а Бога і гріха.

"Життям і смертю розпоряджається не вірус, а один Господь Бог", – сказав священник. У зв'язку з цим він висловив упевненість в тому, що, навіть якщо росіяни будуть дотримуватися всіх рекомендацій щодо профілактики зараження вірусом, можливість захворіти і померти залишиться.

Крім того, протоієрей РПЦ радив росіянам, які втратили доходи у зв'язку з пандемією COVID-19, просити милостиню. За словами скандального священнослужителя, занепокоєння через погіршення матеріального становища – "від бісів".

"Це все мрії. Це йому здається. Це біси страшні картинки малюють. А можна і милостиньку попросити. Не 800 доларів до наступного місяця, а крупи жменьку. Людина зглянеться і скаже: "Зараз я тобі винесу", – сказав Смірнов.

Назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями"

Смірнов зганьбився образою жінок, які живуть у цивільному шлюбі. Так, він порівняв їх з представницями секс-індустрії.

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я – безкоштовна повія", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги – і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", – видав священник.

Пізніше він спробував виправдатися за свої слова, але ще більше осоромився. Адже порівняв шлюб із купівлею машини, а жінок поставив в один ряд із товарами.

"Коли чоловік купує автомобіль – він чомусь його реєструє, йому навіть дають два реєстраційних номери (спереду і ззаду), коли чоловік купує квартиру, він чомусь її реєструє швидко. А шлюб вважається чимось третьорядним, що ставить жінку в це жахливе становище", – відзначав він.

"Дівчаткам потрібно народжувати дітей, а не вчитися"

Однією із найскандальніших заяв Смірнова стали слова про те, що дівчатам нібито не потрібно ходити в школу, тому що це марно. На його думку, важливіше навчити дівчинку виконувати домашні роботи і доглядати за дітьми, а не писати і читати.

"Що там у цій школі робити? Вчитися заздрості, обзиванню, кепським словам, хамству вчителям? А так вона буде вже готова мама. Все буде вміти", – пояснив Смірнов.

"Слабкі" чоловіки і "безбатченки"

Протоієрей РПЦ Смірнов вважав, що сучасні російські чоловіки слабкі через "жіноче виховання".

"Це є наша національна трагедія", – говорив він і пропонував організувати спеціальне виховання хлопчиків, відправивши "всіх безбатченків" у школи під начало офіцерів.

Священнослужитель стверджував, що хлопчиків із дитинства оберігають мами і бабусі, а потім вони шукають собі дружину – як мама, "щоб можна було до грудей припасти і телевізор дивитися".

Молився на ядерні ракети

Смірнов був упевнений, що саме ядерна зброя є запорукою існування Росії, її народу і культури.

"Існування Росії як держави і народу цілком і повністю залежить від тієї зброї, яка існує у наших силових структур. Зовсім не погано, що вона благословляється церквою. Це захист народу, наших храмів, нашої культури. Ми бачимо за гібридною війною, яка проти нас ведеться, абсолютно шалену ненависть", – говорив священник.

"Нас рятують тільки ракети, кораблі, підводні човни, оснащені ядерною зброєю. Якщо ми хочемо зникнути, то будь ласка. Це дуже серйозно. Тільки завдяки ракетам ми існуємо, нас давно би знищили", – стверджував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть 69-річного Смірнова в РПЦ повідомили 21 жовтня. У травні він перехворів на коронавірус і проходив тривалу реабілітацію. А у вересні з невідомих причин російський священик потрапив у НДІ Скліфосовського в Москві.