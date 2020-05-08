В России число умерших от коронавируса медиков в процентном соотношении намного больше чем в Италии.

Итак, продолжаем подлавливать Россию на откровенной лжи о ситуации с распространением коронавируса. И на этот раз кремлевские пропагандисты, после прокола с Чаяндинским месторождением, на котором скрывается заражение 3,5 тыс работников, откровением мэра Москвы Сергея Собянина о минимум 300 тыс зараженных в столице России и парадоксальным несоответствием летальных исходов количеству официально зараженных, не учли смертность среди медиков.

Дело в том, что сейчас в России ведется так называемый “Список памяти”, в который вносятся умершие от коронавиурса работники медицинской сферы. На сегодняшний день в этом списке уже 113 фамилий. Всего же известно о 2 тыс случаев заражения среди медперсонала в РФ. То есть, грубо говоря, каждый десятый заболевший в России коронавирусом – врач, а каждый 20-й умер. То есть, смертность среди заболевших на COVID-19 российских врачей – 5%, что, в принципе, является стандартным показателем по уровню летальных исходов, за исключением коллапсирующих стран. Но…

Но вот, что интересно… На сегодняшний день в Италии, где известно о 216 тыс случаев заражений и 29 958 летальных исходах, заболеваемость среди врачей составляет 21 880 человек, а смертность, более 150, то есть в пределах до 1%.

И вот тут, действительно, статистический диссонанс укрывает с головой. Ведь в России, которая догоняет Италию по масштабам распространения коронавируса, по крайней мере, согласно официальной статистике, заболевших врачей в 10 раз меньше чем в Италии, но смертность практически такая же в количественном, а не процентном исчислении.

То есть, либо количество больных врачей в России занижено, либо реальная смертность, в процентном исчислении от коронавируса значительно выше, чем та, о которой заявляют официально. А это, по сути, в очередной раз заставляет задуматься о том, что ни о каком менее 1% летальных исходов в России и говорить не приходится, ведь при вышеизложенном соотношении, её уровень как раз относится к категории коллапсирующих.

И кто знает, возможно, именно осознание реальной ситуации в стране, приводит к настоящему падежу российских врачей из окон, начавшемуся 24 апреля, когда из окна выбросилась заведующая отделением скорой медицинской помощи Звёздного Городка, Московской области, Наталья Лебедева. Сутки спустя, 25 апреля, её скорбному примеру последовала исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. А с первого на второе мая врач Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области Александр Шулепов, жаловавшийся на отсутствие средств медицинской защиты принуждение руководства больницы продолжать работать даже после выявления у мужчины коронавируса, выпал из окна второго этажа.