Смерть сина Хрущова: справу закрили, звинувачень пред'являти не будуть

Кирило Лютий Новини Росії 00:18, 26.06.2020

Поліція завершила розслідування загибелі політолога Сергія Хрущова, сина колишнього глави СРСР Микити Хрущова.

Як передає ТАСС із посиланням на представника поліцейського управління міста Кранстон (США), нікому звинувачень у скоєнні злочину оголошувати не будуть, справу закрито.

Обставини смерті Хрущова в поліції озвучувати відмовилися. Тому офіційно невідомо, було причиною самогубство чи нещасний випадок.

"Ми не розкриваємо цю інформацію виключно з поваги до сім'ї", – відповіли правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Хрущова стало відомо 19 червня. У ЗМІ заявили, що Хрущов наклав на себе руки в своєму будинку у США, вистріливши собі в голову.

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