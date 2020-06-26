Смерть сина Хрущова: справу закрили, звинувачень пред'являти не будуть
Сергій Хрущов помер США
Поліція завершила розслідування загибелі політолога Сергія Хрущова, сина колишнього глави СРСР Микити Хрущова.
Як передає ТАСС із посиланням на представника поліцейського управління міста Кранстон (США), нікому звинувачень у скоєнні злочину оголошувати не будуть, справу закрито.
Обставини смерті Хрущова в поліції озвучувати відмовилися. Тому офіційно невідомо, було причиною самогубство чи нещасний випадок.
"Ми не розкриваємо цю інформацію виключно з поваги до сім'ї", – відповіли правоохоронці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Хрущова стало відомо 19 червня. У ЗМІ заявили, що Хрущов наклав на себе руки в своєму будинку у США, вистріливши собі в голову.
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