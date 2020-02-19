"Служив у ГРУ та нюхав кокаїн": що відомо про Суркова, який курирував Україну

Увечері вівторка, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника. Той нібито написав заяву за власним бажанням.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили. Помічником Путіна Сурков пропрацював із вересня 2013 року. До його компетенції належали питання, пов'язані з Україною. Саме він курирував ватажків "Л/ДНР" і нав'язав ідею Путіну – військовим шляхом захопити Україну з боку Донбасу.

OBOZREVATEL нагадує, хто такий Владислав Сурков і чим він займався, будучи в Кремлі.

"Сурков як яскрава політична фігура виник задовго до російсько-українського конфлікту в гострій фазі. Він прийшов у Кремль фактично на самому початку путінського правління з поста директора РR-управління компанії "Юкос". Його справжнє прізвище Дудаєв, він служив у ГРУ, прийшов до Ходорковського як охоронець. А пішов із "Юкоса", коли власники компанії відмовилися включити його до складу акціонерів і дати частку", – розповів про нього колишній журналіст із Санкт-Петербурга, який добре знав Путіна та його тусовку, Дмитро Запольський.

Володимир Путін і Владислав Сурков

На його думку, Сурков – одна з найяскравіших демонічних постатей російської історії ХХ століття. На початку нульових саме він придумав тотальний контроль над телебаченням – тих, хто не підкорявся, починали шантажувати, а тих, хто тримався – просто купували. У такий спосіб всі російські ЗМІ були приватизовані Кремлем, тобто підкуплені:

"Владислав Юрійович мав дивне марнославство і синдром "генія": він писав пісні, п'єси, книги й колонки в модних журналах, а одного разу навіть накидав текст нового гімну Росії на музику сталінських часів, але умовив старого поета Сергія Михалкова підписати його своїм іменем. Прекрасний факт для психолога, його особистість можна аналізувати нескінченно. Чеченець по батькові, єврей по матері, гламурний чиновник і поет, мстивий, жадібний, жорстокий і хитрий інтриган, якому невідоме почуття рефлексії, ще й позбавлений совісті. Його наслідували. Вранці кокаїн, після обіду – червоне вино".

Владислав Сурков Лівий берег

До 2013 року він створив керовану форму російської внутрішньої політики. Але його велика кар'єра закінчилася у 2012-му, коли почався білострічковий рух у Москві, а молодіжні акції стали нервувати Путіна. Після цього Сурков фактично був відправлений у відставку з поста архітектора внутрішньої політики Росії і став займатися зовнішньою політикою.

"Він наламав дров з історією навколо Новоросії, переконуючи Кремль, що достатньо зовсім невеликого поштовху, щоб населення Луганська та Донецька підтримало антимайданні настрої. Найбільший його провал у тому, що він переконав Путіна, що буде дуже легко захопити вихід і до моря, і до Криму. Але це не вдалося, він помилився. У такий спосіб час Суркова минув. Можливо, він отримає ще якісь призначення, але його епоха завершилася", – запевнив Запольський.

Інший російський політолог Валерій Соловей, який часто публікує інсайди з Кремля, розповів OBOZREVATEL, що Сурков вже давно не впливав на вироблення російської політики щодо України. Путін був вкрай незадоволений ним, особливо під час Паризького саміту, і це невдоволення виливалося в якийсь новий вектор щодо України.

"Починаючи з 2014-го року (в принципі, й раніше), РФ розглядала і продовжує розглядати Україну як невід'ємну сферу свого впливу. Ця політика анітрохи не змінилася. Але, з точки зору Кремля, поява нового президента відкрила можливість для форсування російського курсу. Ця політика, найімовірніше, буде більш прямолінійною, ніж екзерсиси, які виписував Владислав Сурков. Росія вважає, що можна домовитися з президентом Зеленським, і консультації з ним періодично відбуваються", – уточнив він.

Сурков і Путін Комерсант

Уже з кінця січня відповідальним за Україну в Кремлі є Дмитро Козак, колишній заступник голови уряду РФ. Сурков ж може знову зайнятися внутрішньою політикою Росії, йому пророкують посаду в Радбезі.

"Багаторічний досвід і талант Суркова знайде своє застосування. Нема сумнівів, що він може бути задіяний у найбільш різноманітних сферах", – запевнив журналістів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в середу, 19 лютого, коментуючи його відставку.

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