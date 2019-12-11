Головна Новини
11 грудня • оновлено в 12:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Слуга народу" в Росії: у Путіна прокоментували серіал про пригоди Голобородька

367
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не дивився і не буде дивитися серіалу "Слуга народу", де раніше знімався голова України Володимир Зеленський.

Про це розповів прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає РІА "Новости".

"Я не думаю. Президент не дивиться серіали, тому переконаний, що не дивився, і також переконаний, що дивитися не буде, тому що часу у нього немає", – повідомив він.

Новини
Зрада скасовується: з'явилося пояснення показу "Слуги народу" в Росії

Також Пєсков додав, що Кремль ніяк не впливав на появу в ефірі українського серіалу.

"Щоб показувати серіал, ніякого дозволу Кремля не потрібно. Головне – придбати серіал і дотримуватися всі авторські права, ось і все", – пояснив прессекретар.

Серіал "Слуга народу"

Серіал "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня російський телеканал ТНТ покаже серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв президент України Володимир Зеленський.

Пізніше мережу вибухнула збуреннями після того, як стало відомо, що серіал "Слуга народу" з покажуть на російському телеканалі ТНТ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Серіал Слуга Народу Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги