"Слуга народу" в Росії: у Путіна прокоментували серіал про пригоди Голобородька

Президент Росії Володимир Путін не дивився і не буде дивитися серіалу "Слуга народу", де раніше знімався голова України Володимир Зеленський.

Про це розповів прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає РІА "Новости".

"Я не думаю. Президент не дивиться серіали, тому переконаний, що не дивився, і також переконаний, що дивитися не буде, тому що часу у нього немає", – повідомив він.

Також Пєсков додав, що Кремль ніяк не впливав на появу в ефірі українського серіалу.

"Щоб показувати серіал, ніякого дозволу Кремля не потрібно. Головне – придбати серіал і дотримуватися всі авторські права, ось і все", – пояснив прессекретар.

Серіал "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня російський телеканал ТНТ покаже серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв президент України Володимир Зеленський.

Пізніше мережу вибухнула збуреннями після того, як стало відомо, що серіал "Слуга народу" з покажуть на російському телеканалі ТНТ.

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