Знаете, кто такой Сергей Миронов? Которому удалось так лихо обмануть часть российских либералов и интеллигенции в 2011 году, когда многие проголосовали за им возглавляемую партию "Справедливая Россия"… А вскоре обнаружилось, что он – на огромном подсосе у Путина и его ОПГ, что он ярый крымнашист и яростный проповедник "Русского мира", что он был и остаётся одним из главных идеологических сторонников раздела Украины… Председатель Наблюдательного совета "Союза десантников России"… Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации…

Слуга народа, короче. Вернее, слуга путинской ОПГ.

По МОИМ ДОСТОВЕРНЫМ источникам, Сергей Михайлович Миронов – этот, этот самый – только что приехал отдыхать на Бали и вселился в бунгало-апартаменты, которые стоят (внимание!) 8 тысяч долларов США (!!) в сутки (!!!). Его охрана вселилась в отдельный домик – наверное, косаря за два в сутки… Итого, за десять дней отдыха на Бали Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, заплатит примерно 100 тысяч долларов США.

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Слуга народа, чо. Нет, нет, вернее, как я сказал выше, слуга путинской ОПГ.

Голосовали за "Справедливую Россию"? Ну, как говорится, а "чего добился ты"?

Кстати, ещё про Индонезию, чтобы два раза не вставать.

Российское посольство в Джакарте. День чекиста, 20 декабря, 90% всех сотрудников российского посольства в Джакарте идут в ресторан и гуляют там весь вечер и ночь напролёт, нажираясь до чёртиков. Празднуют "свой профессиональный праздник". А что остальные 10%? То же самое, только 5 ноября, на День ГРУ.

Это тоже из моих достоверных источников.

Они думают, что в Эру Интернета им удастся спрятаться. В тени, в темноте. Они больше всего боятся света. Упыри и вурдалаки.

#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации

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