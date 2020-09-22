У Кремля фамилия "Навальный", у Лаврова – признание дипломатического достижения Америки.

Исторический успех. 15 сентября в Белом доме Трамп провел церемонию подписания документа о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими государствами – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Вчера журналист "Аль-Арабия" спрашивает Лаврова о том, "как Россия смотрит на недавние договоренности о нормализации отношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем?"

В ответ Лавров, демонстрируя нежелание обсуждать тему, раздраженно сообщает, что "МИД России уже комментировал ситуацию". Сухо добавляя, что "с интересом будем следить за развитием". Наконец, произносит нелепую фразу о том, что рассматривает договоренности как "реальные факты", и быстро уводит разговор в сторону отношений Израиля и Палестины. Ни слова одобрения. Сквозящая зависть.

Что же вы, Путин и Лавров, все не можете показать стране и миру своих "реальных фактов"? Где они у вас?

Почему в арабо-израильских отношениях США вновь первые (вспомним египетско-израильское соглашение при Картере), а вы – многополярные, многовекторные конферансье, снова на обочине? Нет вас. Ничего вы не сделали, ни к чему "арабских друзей" и Израиль не побудили. Ноль у вас "реальных фактов".

И так дело обстоит не только с вашей политикой в арабском мире.

Что вы сделали за двадцать лет для решения проблемы Приднестровья? Абхазии и Цхинвальского региона? Крыма? Территорий на юго-востоке Украины? Наконец, есть ли у вас какие подвижки в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе? Где ваши яркие, реалистичные инициативы? Подписание мирных договоров в Кремле? Что, кроме хамства Захаровой, вы смогли предложить Сербии, подписавшей договоренности о Косово в Вашингтоне – у Трампа?

Ни-че-го. Ноль. Зеро. Как скажут, лукаво улыбнувшись, ваши "арабские друзья" – "сыфр".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.