Сліди "Новачка" знайшли не тільки на пляшці з водою Навального

Сліди речовини з групи "Новачок", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, знайшли не тільки на його пляшці з водою, а й на інших речах.

Про це йдеться в відповіді уряду Німеччини на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".

Однак не уточнюється, де саме ще був виявлений "Новачок". У документі тільки підтверджується, що отрута знаходилася на пляшці з водою, що було відомо раніше.

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