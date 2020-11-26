Сліди "Новачка" знайшли не тільки на пляшці з водою Навального
Сліди речовини з групи "Новачок", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, знайшли не тільки на його пляшці з водою, а й на інших речах.
Про це йдеться в відповіді уряду Німеччини на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".
Однак не уточнюється, де саме ще був виявлений "Новачок". У документі тільки підтверджується, що отрута знаходилася на пляшці з водою, що було відомо раніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
20 серпня Олексію Навальному стало погано прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite. Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав в штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
У той же день під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив голові РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".