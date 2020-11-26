Сліди "Новачка" знайшли не тільки на пляшці з водою Навального

Карина Бондаренко Новини Росії 07:38, 26.11.2020

Сліди речовини з групи "Новачок", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, знайшли не тільки на його пляшці з водою, а й на інших речах.

Про це йдеться в відповіді уряду Німеччини на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".

Однак не уточнюється, де саме ще був виявлений "Новачок". У документі тільки підтверджується, що отрута знаходилася на пляшці з водою, що було відомо раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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